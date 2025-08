Kurs Rupiah ke Dolar AS Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BNI dan BRI

Rupiah menguat ke Rp16.394 per dolar AS pada 5 Agustus 2025. Kurs jual beli dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli terendah Rp16.125.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/8/2025). Rupiah naik ke level Rp16.394 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah menguat 0,04% ke level Rp16.394 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,02% ke level 98,8.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi, yakni yen Jepang yang menguat 0,01%, dolar Singapura melemah 0,01%, dolar Taiwan melemah 0,10%, dan won Korea melemah 0,07%.

Lalu peso Filipina menguat 0,07%, rupee India melemah 0,14%, yuan China menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 0,11%, dan baht Thailand menguat 0,12%.

Sebelumnya, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup menguat di kisaran Rp16.530 hingga Rp16.400 per dolar AS pada Selasa (5/8/2025).

Ibrahim menuturkan dari eksternal, pasar mulai memperhitungkan kembali penurunan suku bunga oleh The Fed. Ekspektasi itu menyusul data ketenagakerjaan yang mencatatkan pelemahan pada Juli 2025.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.380 dan harga jual sebesar Rp16.400 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.235 dan Rp16.535. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.235 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.535 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.376 dan Rp16.401 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.290 dan Rp16.490 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.05 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.355 dan Rp16.385.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.125 dan harga jual senilai Rp16.475. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.00 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.475.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.381 dan harga jual sebesar Rp16.396 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.245 dan jual sebesar Rp16.545. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.