Emtek (EMTK) Borong 325 Juta Saham Surya Citra Media (SCMA)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek kembali menambah porsi kepemilikan pada PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) dengan memborong 325 juta saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Selasa (5/8/2025), Corporate Secretary Emtek, Titi Maria Rusli menjelaskan jumlah saham yang diborong tersebut mewakili 0,44% dari total saham yang dikeluarkan dan disetor SCMA.

Tercatat EMTK melakukan tiga kali pembelian saham SCMA. Pertama, sebanyak 49.565.800 saham dengan harga Rp193 per saham pada 28 Juli 2025. Kedua, sebanyak 130.699.900 saham senilai Rp199 per saham pada 1 Agustus 2025. Ketiga, sebanyak 144.758.400 saham seharga Rp227 per saham pada 4 Agustus 2025.

Secara total, EMTK merogoh kocek hingga Rp68,42 miliar untuk menuntaskan transaksi pembelian saham tersebut. Adapun, jumlah saham SCMA yang dimiliki EMTK menjadi 48.904.598.140 saham dengan persentase hak Suara sebanyak 66,11%.

Dia menjelaskan tujuan transaksi adalah untuk investasi berupa kepemilikan langsung.

Sebelumnya, EMTK sempat menyerok 244,92 juta saham SCMA dengan transaksi yang dilakukan pada periode 7 hingga 17 Juli 2025.

Selama periode pembelian saham, EMTK tercatat melakukan pembelian terbanyak pada 17 Juli 2025 sebanyak 79,91 juta lembar saham. Sementara itu, pembelian terendah EMTK terjadi pada 16 Juli 2025 dengan besaran 11,50 juta saham.

Adapun, pada periode 12—25 Juni, EMTK memborong saham SCMA dengan harga yang beragam, yakni pada rentang Rp149—Rp167 per lembar saham. Adapun, EMTK mengeluarkan Rp36,49 miliar untuk aksi borong saham tersebut.