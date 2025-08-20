Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA

Emtek (EMTK) membeli 230,7 juta saham SCMA senilai Rp54,5 miliar pada Agustus 2025, meningkatkan kepemilikan menjadi 66,43% untuk investasi strategis.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek tercatat melakukan pembelian secara rutin terhadap saham anak usahanya PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

Melansir keterbukaan informasi, EMTK telah memborong saham SCMA sejak periode 5–15 Agustus 2025. Total saham yang dibeli EMTK dari SCMA adalah sebesar 230.737.500 lembar saham.

Dengan aksi pembelian tersebut, EMTK mengukuhkan posisinya sebagai pengendali SCMA, dengan 66,43% kepemilikan saham di SCMA. Sepanjang periode Agustus, kepemilikan saham EMTK di SCMA bertambah 0,31% dari 66,11% kepemilikan sebelumnya.

Manajemen EMTK menerangkan, pihaknya melakukan aksi beli terhadap saham SCMA pada tanggal 5, 6, 7, 8, 14, dan 15 Agustus 2025. Pada tanggal 5 Agustus 2025, EMTK memborong 70.095.400 dengan harga per saham Rp234.

Pada tanggal 6 dan 7 Agustus, EMTK memborong saham SCMA sebanyak masing-masing 42 juta dan 65 juta, dengan harga masing-masing Rp237 dan Rp236 per lembar saham.

Pada 8 Agustus 2025, EMTK membeli 16,20 juta lembar saham SCMA, dengan harga Rp226 per lembar.

Baru pada 14 Agustus 2025, EMTK membeli 26.442.100 saham SCMA, dengan harga tertinggi sepanjang periode pembelian Rp248 per lembar saham. Dengan begitu, EMTK merogoh kocek senilai Rp6,55 miliar untuk pembelian di hari itu.

Terakhir, pada 15 Agustus 2025, aksi beli kembali dilakukan EMTK dengan memborong 11 juta lembar saham SCMA, di harga Rp239 per lembar. Saat itu, EMTK mengeluarkan dana senilai Rp2,62 miliar.

Dengan begitu, EMTK kini memegang 49,13 miliar saham SCMA, dengan hak suara 66,43% di SCMA. EMTK menerangkan, bahwa aksi beli senilai Rp54,54 miliar yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk berinvestasi di saham SCMA.

Sebelumnya, EMTK tercatat melakukan pembelian terhadap saham SCMA pada periode 28 Juli–4 Agustus 2025. EMTK bahkan memborong 325 juta saham SCMA dan merogoh kocek hingga Rp68,42 miliar.

EMTK juga sempat menyerok 244,92 juta saham SCMA dengan transaksi yang dilakukan pada periode 7–17 Juli 2025.

Kinerja Emtek (EMTK) Semester I/2025

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) berhasil membukukan kinerja keuangan solid sepanjang semester I/2025. Emiten Grup Emtek ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,22 triliun per Juni 2025, tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan, EMTK mengantongi pendapatan senilai Rp8,80 triliun, melonjak 64,90% year on year (YoY) dari Rp5,34 triliun pada paruh pertama 2024. Kenaikan pendapatan ini sejalan dengan pertumbuhan di sejumlah segmen usaha perseroan yang mencakup media, kesehatan, jasa dukungan penerbangan, hingga segmen lain di luar lini utama.

Pada segmen media, yang menjadi kontributor terbesar, EMTK membukukan pendapatan Rp3,35 triliun, naik tipis 0,35% YoY dari Rp3,34 triliun. Sektor kesehatan juga menunjukkan pertumbuhan dengan capaian Rp1,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp1,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jasa dukungan penerbangan menyumbang Rp1,54 triliun, dan segmen lainnya Rp2,72 triliun sepanjang paruh pertama 2025.

Peningkatan pendapatan yang signifikan mendorong beban pokok pendapatan EMTK ikut melesat menjadi Rp6,41 triliun, dibandingkan Rp3,56 triliun pada semester I/2024. Kendati demikian, perseroan masih mampu mencatatkan laba kotor Rp2,39 triliun, naik 35,32% YoY dari Rp1,77 triliun.

Setelah memperhitungkan beban usaha, beban keuangan, serta pajak, EMTK tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja bottom line. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp4,22 triliun, mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.