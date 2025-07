Emtek (EMTK) Borong 244,92 Juta Saham Surya Citra Media (SCMA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek terus memperbesar kepemilikan saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA). Kali ini, EMTK kembali menyerok 244,92 juta saham SCMA.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli mengatakan bahwa perseroan telah melakukan transaksi pembelian 244.921.100 lembar saham SCMA atau setara 0,33% dari total saham yang dikeluarkan dan disetor SCMA pada periode 7 hingga 17 Juli 2025.

“Tujuan dari transaksi untuk investasi berupa kepemilikan langsung,” kata Titi dalam keterbukaan informasi, Jumat (18/7/2025).

Selama periode pembelian saham, EMTK tercatat melakukan pembelian terbanyak pada 17 Juli 2025 sebanyak 79,91 juta lembar saham. Sementara itu, pembelian termungil EMTK terjadi pada 16 Juli 2025 dengan besaran 11,50 juta saham.

Adapun, pada periode 12—25 Juni, EMTK memborong saham SCMA dengan harga yang beragam, yakni pada rentang Rp149—Rp16 per lembar saham. Alhasil, Elang Mahkota Teknologi sedikitnya harus merogoh kocek senilai Rp36,49 miliar untuk aksi borong saham tersebut.

Dengan transaksi tersebut, EMTK kini mengempit 48,35 miliar saham SCMA atau setara 65,37% persentase hak suara. Jumlah tersebut bertambah dari porsi sebelum transaksi yang mencapai 48,10 miliar saham atau setara dengan 65,03% persentase hak suara.

Sebelumnya, EMTK juga terekam meyerok 668,20 juta saham SCMA selama periode 12—25 Juni 2025.

Secara rinci, EMTK tercatat melakukan pembelian terbanyak pada 20 Juni 2025 sebanyak 360 juta lembar saham. Sementara itu, pembelian termungil EMTK terjadi pada 16 Juni 2025 dengan besaran 9.891.200 saham.

Adapun, pada periode 12—25 Juni, EMTK memborong saham SCMA dengan harga yang beragam, yakni pada rentang Rp148—Rp167 per lembar saham.

Pada pembelian terbanyaknya, EMTK memborong saham SCMA seharga Rp160 per lembar saham. Sedangkan pada pembelian EMTK paling sedikit, perseroan memborong seharga Rp163 per lembar saham. Pada 12 Juni 2025, EMTK membeli sebanyak 25.206.000 saham dengan harga Rp167 per lembar saham.

Alhasil, EMTK menggelontorkan dana sebesar Rp4,20 miliar. Sedangkan pada 20 Juni 2025, dengan memborong saham SCMA sebanyak 360 juta lembar, EMTK merogoh kocek sebesar Rp57,60 miliar.

Dengan begitu, selama periode Juni 2025, EMTK telah menggelontorkan dana sebesar Rp106,59 miliar untuk mempertahankan posisi perseroan sebagai pengendali SCMA.

"Tujuan transaksi untuk investasi dan EMTK akan mempertahankan pengendalian,” kata Sekretaris Perusahaan Elang Mahkota Titi Maria Rusli dalam suratnya kepada Bursa, Kamis (26/6/2025).