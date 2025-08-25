Bisnis Indonesia Premium
Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 dibuka naik 1,33% pada hari ini, Senin (25/8/2025), dengan saham SCMA melonjak 14,67%. Saham bank besar seperti BBRI dan BBCA juga menguat.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:40
Investor mengamati layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (Rabu (7/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mengamati layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (Rabu (7/5/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Indeks Bisnis-27 menguat 1,33% ke level 540,29 pada pembukaan perdagangan, dengan 21 dari 27 saham konstituen mencatatkan kenaikan harga.
  • Saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) melonjak 14,67%, sementara saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 4,46%.
  • Saham bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) juga mengalami kenaikan masing-masing 3,17% dan 2,05%.

Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (25/8/2025). Sejumlah saham di indeks, seperti saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) bersinar.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 1,33% ke level 540,29 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 538,01 hingga 540,91 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 21 saham yang mencatatkan penguatan harga, empat saham parkir di zona merah, dan dua saham berjalan di tempat.

Di antara konstituen di indeks Bisnis-27 yang menguat, saham SCMA paling kinclong, melonjak 14,67% pada pembukaan perdagangan hari ini. Saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga kinclong, naik 4,46%.

Deretan saham bank jumbo pun kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,89%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 2,05%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 3,17%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 1,23%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang menguat antara lain PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 2,03%, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 0,43%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,77%, dan PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,88%.

Kemudian, harga saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 1,47%, PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) naik 0,89%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 1,19%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,26%, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 0,97%.

Selain itu, harga saham PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 0,96%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 1,17%, PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) naik 0,43%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 0,29%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) naik 1,23%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,39%.

Sementara itu, deretan saham di indeks Bisnis-27 yang melemah antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,44%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 0,6%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,37%, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 0,93%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang bergerak stagnan yakni saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Indeks Bisnis-27 Ditutup Pada Zona Merah Tertekan Saham AMRT, BRPT, ISAT

Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah, Saham BBCA, BBRI hingga BMRI Kompak Lesu

Emtek (EMTK) Rogoh Kocek Rp54,5 Miliar Borong 230 Juta Lembar Saham SCMA

Laju Elang Mahkota (EMTK) Setelah Borong SCMA dan Jual Sebagian Saham Grab

IHSG Dibuka Menguat 0,96% ke 7.934, Saham Bank BBNI, BBRI & BMRI Jadi Penopang

Lo Kheng Hong Eyes Future Moves in BBRI Shares

Polisi Tetapkan Otak Penculikan Kacab Bank BRI jadi Tersangka

Fakta Baru Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI

Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed Dorong Reli Bursa Asia
Bursa & Saham
18 menit yang lalu

Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed Dorong Reli Bursa Asia

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

BEI Resmi Buka Kode Domisili, Intip Dampaknya ke Transaksi Saham

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk
Bursa & Saham
51 menit yang lalu

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk

Tambah Produk, Hassana Boga (NAYZ) Incar Pertumbuhan Kinerja
Korporasi
55 menit yang lalu

Tambah Produk, Hassana Boga (NAYZ) Incar Pertumbuhan Kinerja

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan
Korporasi
22 jam yang lalu

Hijaukan Negeri, PNM Tanam 343.451 Pohon untuk Indonesia yang Berkelanjutan

