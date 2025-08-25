Indeks Bisnis-27 Dibuka Kinclong, Saham SCMA, CTRA hingga BBRI Kompak Melaju

Indeks Bisnis-27 dibuka naik 1,33% pada hari ini, Senin (25/8/2025), dengan saham SCMA melonjak 14,67%. Saham bank besar seperti BBRI dan BBCA juga menguat.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (25/8/2025). Sejumlah saham di indeks, seperti saham PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) bersinar.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 1,33% ke level 540,29 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 538,01 hingga 540,91 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 21 saham yang mencatatkan penguatan harga, empat saham parkir di zona merah, dan dua saham berjalan di tempat.

Di antara konstituen di indeks Bisnis-27 yang menguat, saham SCMA paling kinclong, melonjak 14,67% pada pembukaan perdagangan hari ini. Saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga kinclong, naik 4,46%.

Deretan saham bank jumbo pun kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,89%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 2,05%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 3,17%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 1,23%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang menguat antara lain PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 2,03%, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 0,43%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,77%, dan PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,88%.

Kemudian, harga saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 1,47%, PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) naik 0,89%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 1,19%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) naik 0,26%, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 0,97%.

Selain itu, harga saham PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 0,96%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 1,17%, PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) naik 0,43%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) naik 0,29%, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) naik 1,23%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,39%.

Sementara itu, deretan saham di indeks Bisnis-27 yang melemah antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,44%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 0,6%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,37%, dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 0,93%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang bergerak stagnan yakni saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.