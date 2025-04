Medela Potentia (MDLA) Resmi Melantai di BEI, Sahamnya Naik Tipis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas Dexa Grup, PT Medela Potentia Tbk. (MDLA) resmi mencatatkan saham perdananya atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (15/4/2025).

MDLA menjadi emiten ke-13 yang melantai di BEI pada tahun ini, dengan Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Pada perdagangan perdananya di BEI pukul 09.02 WIB, saham MDLA menanjak 1,06% ke level Rp190 per saham. Volume perdagangan tercatat sebesar 575.979 saham dengan nilai transaksi Rp10,92 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 7.333 kali. Kapitalisasi pasar MDLA lantas menembus angka Rp2,64 triliun.

Dalam initial public offering (IPO), perusahaan menetapkan harga IPO sebesar Rp188 per saham atau batas bawah harga penawaran awal atau bookbuilding di rentang harga penawaran sebesar Rp180 per saham sampai dengan Rp230 per saham.

Perusahaan distributor produk farmasi hingga manufaktur alat kesehatan itu melepas sebanyak-banyak 3,5 miliar saham yang setara dengan 25% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. MDLA meraup dana segar dari IPO ini sebesar Rp685 miliar.

Berdasarkan prospektus, sekitar 85,4% dana hasil IPO akan disalurkan kepada anak usahanya, PT Anugrah Argon Medica (PT AMM) dalam bentuk pinjaman sebesar 67,2% dan setoran modal sebesar 32,8%.

Selanjutnya sekitar 10,7% akan disalurkan kepada anak usahanya yang lain, PT Deca Metric Medica (PT DMM) dalam bentuk setoran modal. Sisanya, disalurkan kepada PT Karsa Inti Tuju Askara (KITA) dalam bentuk setoran modal.

Medela Potentia adalah salah satu bagian dari Dexa Group, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri farmasi dan kesehatan global yang telah bergerak lebih dari 55 tahun dalam industri farmasi di Indonesia.

MDLA merupakan perusahaan induk yang membawahi lima perusahaan anak, yaitu PT Anugrah Argon Medica (AAM) dan Dynamic Argon Co Ltd (DAC) yang bergerak dalam bidang kegiatan distribusi produk farmasi, produk kesehatan dan atau alat kesehatan di Indonesia dan Kamboja.

Selain itu, PT Djembatan Dua (DD) yang bergerak dalam bidang kegiatan pemasaran alat kesehatan, PT Deca Metric Medica (DMM) yang bergerak dalam bidang kegiatan manufaktur alat kesehatan, dan PT Karsa Inti Tuju Askara (KITA) yang merupakan penyedia platform digital.