Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

BEI melaporkan bahwa sektor finansial dan basic materials mendominasi pipeline obligasi sampai dengan periode 15 Agustus 2025.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:16
Share
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/4/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pengunjung beraktivitas di dekat layar pergerakan saham gabungan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/4/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Sektor finansial dan basic materials mendominasi pipeline obligasi BEI dengan masing-masing menyumbang 7 dan 2 perusahaan penerbit.
  • BEI mencatat 8 calon emiten dalam pipeline IPO, dengan 4 perusahaan memiliki aset skala besar di atas Rp250 miliar.
  • Hingga 15 Agustus 2025, BEI telah mencatat 22 perusahaan yang melantai dengan dana yang dihimpun sebesar Rp10,39 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa sektor finansial dan basic materials mendominasi pipeline obligasi sampai dengan periode 15 Agustus 2025. 

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan ada 15 emisi dari 12 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) yang masuk pipeline obligasi.

Dari jumlah tersebut, sektor finansial menyumbang 7 perusahaan penerbit, sektor basic materials sebanyak 2 perusahaan, sektor energi menyumbang 2 perusahaan dan sektor Properti dan real estate menyumbang 1 perusahaan.

“Sedangkan hingga saat ini, telah diterbitkan 116 emisi dari 65 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp132,2 triliun,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (18/8/2025). 

Sementara itu, dalam perkembangan lain, otoritas bursa melaporkan sebanyak 4 perusahaan tercatat berada dalam pipeline rights issue.

Nyoman menjelaskan bahwa secara sektoral, sebanyak 2 perusahaan dari basic materials masuk dalam antrean rights issue, lalu diikuti 1 perusahaan di sektor healhtcare, sementara sektor transportasi dan logistik menyumbang 1 perusahaan.

Baca Juga

Di sisi lain, BEI melaporkan menyampaikan terdapat 8 calon emiten berada dalam daftar atau pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga Jumat (15/8/2025).

"Dari 8 calon perusahaan tercatat tersebut, 4 perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," katanya.

Nyoman melanjutkan, terdapat 4 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO. Sementara itu, tidak ada perusahaan dengan aset skala kecil, atau dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Kemudian sampai 15 Agustus 2025, BEI juga mencatat ada 22 perusahaan yang melantai di BEI dengan dana yang dihimpun sebesar Rp10,39 triliun.

Nyoman juga mengatakan dari 8 calon perusahaan tercatat dalam pipeline pencatatan saham, sebanyak dua perusahaan berasal dari sektor basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan satu perusahaan finansial.

Kemudian dua perusahaan sektor industrials, satu perusahaan teknologi, dan satu perusahaan transportasi dan logistik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
10 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
40 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Geliat Ekspansi Peritel MAPI ACES hingga AMRT Bikin Saham Laris Manis?

Geliat Ekspansi Peritel MAPI ACES hingga AMRT Bikin Saham Laris Manis?

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

10 Rights Issue di BEI Raup Rp16,62 Triliun hingga Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Sedang Antre

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI
Bursa & Saham
1 menit yang lalu

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis
Korporasi
22 menit yang lalu

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung
Komoditas
25 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Saham Otomotif ASII, IMAS, hingga AUTO Tersengat Sentimen GIIAS 2025, Intip Prospek Hingga Akhir Tahun
Korporasi
37 menit yang lalu

Saham Otomotif ASII, IMAS, hingga AUTO Tersengat Sentimen GIIAS 2025, Intip Prospek Hingga Akhir Tahun

Geliat Ekspansi Peritel MAPI ACES hingga AMRT Bikin Saham Laris Manis?
Bursa & Saham
49 menit yang lalu

Geliat Ekspansi Peritel MAPI ACES hingga AMRT Bikin Saham Laris Manis?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

4

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

4

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?