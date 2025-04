Rupiah Terus Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 11 April 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke Rp16.791 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (11/4/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.791 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (11/4/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,19% atau 31,5 poin ke level Rp16.791 pada pukul 11.56 WIB. Lalu indeks Amerika Serikat (AS) turut terpantau mengalami koreksi 0,74% ke level 100,12.

Sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Yen Jepang menguat 0,65%, dolar Taiwan menguat 0,15%, peso Filipina menguat 0,27%, won Korea Selatan menguat 0,16%, dan ringgit Malaysia menguat 0,69%.

Sementara itu, yuan China melemah 0,01%, rupee India melemah 0,5%, dolar Singapura melemah 0,21%, serta baht Thailand melemah 0,25%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.750—16.830 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar mengurangi beberapa ekspektasi untuk resesi AS. Namun, prospek ekonomi jangka pendek tetap tidak pasti, selain itu pasar masih khawatir dengan risiko perang dagang antara AS dan China.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.22 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.790 dan harga jual sebesar Rp16.820 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.650 dan Rp16.950 per pukul 08.10 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.17 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.950 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.773 dan Rp16.802 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.690 dan Rp16.890 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.56 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.780 dan Rp16.810.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.500 dan harga jual senilai Rp16.850. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.01 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.40 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.500 dan Rp16.850.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 12.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.786 dan harga jual sebesar Rp16.806 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.710 dan jual sebesar Rp16.930. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 12.05 WIB.