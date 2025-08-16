Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 16 Agustus Turun di Bawah Rp2 Juta

Harga emas Antam di Pegadaian pada 16 Agustus 2025 turun, dijual Rp1.976.000/gram, buyback Rp1.754.000/gram. Harga bervariasi sesuai berat.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:10
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Sabtu, 16 Agustus 2025 mengalami penurunan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.976.000 per gram . Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.754.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.041.000, sedangkan pecahan 2 gram dibanderol Rp1.976.000. Untuk ukuran 5 gram, harga tercatat Rp9.647.000, dan pecahan 10 gram dijual Rp19.236.000.

Emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dipatok dengan harga Rp1.914.336.000. Adapun harga buyback untuk ukuran tersebut mencapai Rp1.736.826.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini 16 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.041.000 Rp877.000
1 Rp1.976.000 Rp1.754.000
2 Rp3.890.000 Rp3.508.000
3 Rp5.809.000 Rp5.262.000
5 Rp9.647.000 Rp8.770.000
10 Rp19.236.000 Rp17.540.000
25 Rp47.959.000 Rp43.635.000
50 Rp95.836.000 Rp87.271.000
100 Rp191.591.000 Rp174.542.000
250 Rp478.704.000 Rp434.206.000
500 Rp957.189.000 Rp868.413.000
1.000 Rp1.914.336.000 Rp1.736.826.000

Sumber: Logam Mulia Pegadaian

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

