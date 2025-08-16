Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu (16/8) Turun, Termurah Dibanderol Rp998.000

Harga emas Antam turun pada hari ini Sabtu (16/8/2025), dengan harga termurah Rp998.000 untuk 0,5 gram. Harga 1 gram Rp1.896.000, turun Rp13.000 dari kemarin.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 09:12
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga emas Antam turun dengan harga per gram Rp1.896.000 dan ukuran 0,5 gram dibanderol Rp998.000.
  • Harga jual kembali (buyback) emas Antam turun menjadi Rp1.742.000 per gram.
  • Penjualan kembali emas di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemilik NPWP dan 3% untuk non-NPWP.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Sabtu (16/8/2025), terpantau turun tipis dibanderol Rp1.896.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp998.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga Rp998.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp6.500 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.004.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.896.000 pada hari ini, turun Rp13.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.909.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.255.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.455.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.012.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.945.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.812.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp918.320.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.836.600.000

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.742.000 per gram, turun Rp13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Sabtu (16/8/2025):

Berat Harga
0,5 gr Rp998.000
1 gr Rp1.896.000
2 gr Rp3.732.000
3 gr Rp5.573.000
5 gr Rp9.255.000
10 gr Rp18.455.000
25 gr Rp46.012.000
50 gr Rp91.945.000
100 gr Rp183.812.000
250 gr Rp459.265.000
500 gr Rp918.320.000
1.000 gr Rp1.836.600.000

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Ibad Durrohman

