RUPS MD Entertainment (FILM) Rombak Susunan Pengurus, Simak Struktur Terbarunya

Bisnis.com, JAKARTA — PT MD Entertainment Tbk. (FILM) resmi merombak susunan pengurus perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (15/8/2025) di MD Place, Jakarta Selatan.

Dalam keterbukaan informasi, perseroan menyampaikan bahwa RUPSLB diselenggarakan pada pukul 14.22–14.30 WIB dengan dihadiri pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 8,13 miliar saham, setara 74,99% dari seluruh saham dengan hak suara sah.

Adapun hasil rapat menyetujui pengunduran diri Bhavin Patel dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan hingga penutupan rapat.

Selain itu, RUPS menyetujui pengangkatan dua direktur baru, yakni Firdauzi Saksono dan William Hyongmin Kim, yang akan menjabat hingga penutupan RUPS Tahunan 2026.

Dengan demikian, susunan pengurus MD Entertainment menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Shania Manoj Punjabi

Komisaris : Sanjeva Advani

Komisaris Independen : Dian Adhitama

Direksi

Direktur Utama : Manoj Dhamoo Punjabi

Direktur : Theodore Yoon Soung Kim

Direktur : Sajan Lachmandas Mulani

Direktur : Priyadarshi Anand

Direktur : Firdauzi Saksono

Direktur : William Hyongmin Kim

Perseroan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta notaris dan melakukan segala tindakan administratif yang diperlukan, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi terkait.

Utak-atik Morgan Stanley di Saham FILM

Pada pemberitaan Bisnis sebelumya, Morgan Stanley & Co. International Plc kembali mengutak-atik kepemilikannya atas saham PT MD Entertainment Tbk. (FILM) milik Manoj Dhamoo Punjabi pada awal Agustus 2025.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Morgan Stanley menambah 263.700 lembar saham FILM pada 12 Agustus 2025. Alhasil, kepemilikan entitas asal London, Inggris itu meningkat menjadi 1.139.624.277 lembar atau setara 10,47%, dari sebelumnya pada 11 Agustus 2025 sebanyak 1.139.360.577 lembar atau 10,46%.

Sebelumnya, pada 11 Agustus 2025, Morgan Stanley justru melepas saham FILM melalui Bank HSBC Indonesia sebanyak 682.300 lembar. Setelah divestasi itu, kepemilikan Morgan Stanley berkurang menjadi 1.139.360.577 lembar atau setara 10,46% dari sebelumnya pada 8 Agustus 2025 sebanyak 1.140.042.877 lembar atau 10,47%.

Morgan Stanley sendiri merupakan salah satu pemegang saham terbesar MD Entertainment. Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek per akhir Juli 2025, pemegang saham di atas 5% selain Morgan Stanley antara lain PT MD Global Investments mengempit 44,12%, Manoj Dhamoo Punjabi menggenggam 12,67%, PT Samuel Sekuritas 8,85%, dan kepemilikan publik sebesar 23,66%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.