Ada Prajogo Pangestu dan Happy Hapsoro di Balik Akuisisi Grup Hafar

PT Petrosea (PTRO) dan PT Raharja (RAJA) akuisisi Grup Hafar, memperkuat kapabilitas EPCI offshore dan rantai pasok energi, sejalan dengan roadmap bisnis 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) bersama emiten besutan Happy Hapsoro, PT Raharja Tbk. (RAJA) mengumumkan penyelesaian akuisisi atas seluruh kepemilikan saham di perusahaan Grup Hafar.

Hafar adalah sebuah grup perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan bergerak di bidang engineering, procurement, construction dan installation (EPCI) serta layanan pelayaran migas lepas pantai.

Petrosea mengakuisisi kepemilikan saham sebesar 51% melalui PT Petrosea Engineering Procurement Construction, sedangkan Rukun Raharja mengakuisisi kepemilikan saham sebesar 49% di Grup Hafar.

Presiden Direktur Petrosea, Michael mengatakan akuisisi ini adalah bagian dari aksi memperkuat kapabilitas di bidang EPCI offshore secara terintegrasi dengan mengadopsi kemajuan teknologi dan pengoptimalan kompetensi teknis multidisiplin yang mencakup seluruh value chain dari hulu ke hilir.

"Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal, baik dalam pelaksanaan proyek-proyek lapangan migas yang sudah berjalan maupun pengembangan cadangan lepas pantai di masa yang akan datang,” ujar Michael dalam rilis resmi, Jumat (15/8/2025).

Sementara itu, Presiden Direktur Rukun Raharja, Djauhar Maulidi menyampaikan bahwa aksi korporasi ini sejalan dengan roadmap bisnis Perseroan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis Perseroan pada 2025.

Melalui aksi korporasi bersama Petrosea ini, RAJA memperluas portofolio di sektor midstream, EPCI, dan perkapalan, sekaligus memperkuat rantai pasok energi.

"Hal ini selaras dengan program pemerintah untuk peningkatan lifting migas nasional. Petrosea, dengan keunggulan teknis, kualitas sumber daya manusia, serta rekam jejak dalam proyek berskala besar, akan menjadi mitra kunci dalam mengoptimalkan eksekusi proyek, baik yang tengah berjalan maupun yang akan datang," kata Djauhar.

Djauhar mengatakan bahwa pihaknya yakin kolaborasi antara RAJA dan PTRO akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan serta mempercepat pertumbuhan Perseroan ke depan.

Sebagai informasi, jasa dan layanan yang disediakan Grup Hafar di antaranya adalah offshore pipelaying, subsea segment pipe replacement, shore-pull, PLEM installation, calm Buoy (SPM) installation, platform riser-repair/replacement, hingga pretrenching and post-trenching melalui PT Hafar Daya Konstruksi (HDK). Perusahaan telah beroperasi lebih dari 18 tahun.

Layanan lainnya adalah pelayaran berlisensi dan pengoperasian crew boat, coastal tug, material barge, general barge dan shallow water dredger melalui PT Hafar Daya Samudera (HDS). Lalu, layanan berupa pipelaying barge, anchor handling tugs dan pontoon barge melalui PT Hafar Capitol Nusantara (HCN).

Beberapa perusahaan mitra Grup Hafar antara lain seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka), Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) dan PT Freeport Indonesia.

Adapun, PTRO merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Prajogo Pangestu melalui PT Kreasi Jasa Persada dengan kepemilikan 45,31%. Sisanya, 27,17% dimiliki oleh PT Caraka Reksa Optima dan 27,52% dimiliki publik.

Sementara itu, RAJA adalah emiten yang dikendalikan oleh Happy Hapsoro dengan kepemilikan langsung sebesar 28,23%. Sosok suami ketua DPR RI Puan Maharani ini juga menggenggam saham RAJA melalui holdingnya yakni Basos Utama Prima (11,9%) serta entitas Sentosa Bersama Mitra yang sebagian besar sahamnya dimiliki Hapsoro (36,07%).