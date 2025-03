Ramalan Nasib Pesta Harga Emas Usai Rekor US$3.000 Jumat (14/3)

Harga emas menyentuh rekor US$3.000 per troy ounce untuk pertama kalinya pada Jumat (14/3).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga emas menyentuh level US$3.000 per troy ounce untuk pertama kalinya pada Jumat (14/3/2025).

Bloomberg melaporkan harga emas naik 0,4% ke US$3.000,20 per troy ounce pada Jumat (14/3/2025). Pencapaian itu ditopang oleh pembelian bank sentral yang lebih tinggi, kerapuhan ekonomi di seluruh dunia, dan serangkaian kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump.

CO-Portofolio Manager First Eagle Investment Management LLC Thomas Kertsos mengatakan emas merupakan aset yang mampu mempertahankan nilainya di bawah berbagai macam kondisi ekonomi.

"Kita telah melihat bahwa selama berabad-abad emas telah mampu — terlepas dari volatilitasnya — selalu kembali ke nilai wajar dan selalu mempertahankan daya belinya, sekaligus menyediakan likuiditas yang signifikan,” ujarnya dilansir dari Bloomberg, Jumat (14/3/2025).

Sebagaimana diketahui, Goldman Sachs telah merevisi target harga emas akhir 2025 pada bulan lalu. Keputusan itu menyusul permintaan dari bank sentral yang melonjak.

Permintaan bank sentral mungkin mencapai rata-rata 50 ton per bulan dan arus masuk ke dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas batangan, menyoroti antusiasme Wall Street terhadap logam tersebut.

Dengan alasan itu, Goldman Sachs Group Inc. menaikkan target harga emas akhir tahunnya dari sebelumnya US$3.000 per ons menjadi US$3.100 per ons.

Analis Lina Thomas dan Daan Struyven dalam sebuah catatan mengatakan laju permintaan oleh bank sentral baru-baru ini lebih dari yang diperkirakan sebelumnya.

Mereka melanjutkan, jika ketidakpastian atas kebijakan ekonomi terus berlanjut, termasuk pada tarif, emas batangan bisa mencapai US$3.300 per ons karena posisi spekulatif yang lebih tinggi.

Dari dalam negeri, pesta rekor harga buyback emas Antam masih berlanjut pada Ramadan 2025. Laman Logam Mulia melaporkan harga buyback naik Rp28.000 ke Rp1.591.000 pada Jumat (14/3/2025).

Posisi harga buyback emas Antam terkini itu memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Sebelumnya, rekor ATH dibukukan di Rp1.563.000 pada Kamis 12 Maret 2025.