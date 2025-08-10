Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berencana menambah modal 10% melalui private placement dengan Fortune Street Limited dari Hong Kong untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas seiring pulihnya bisnis pengangkutan minyak.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) mengumumkan rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah ini setara dengan penerbitan 1,41 miliar lembar saham baru.

Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 September 2025.

Manajemen BULL dalam prospektus yang dikutip Minggu (10/8/2025) menjelaskan, aksi private placement dilakukan bertujuan memperkuat struktur permodalan, memperbaiki rasio keuangan, dan meningkatkan likuiditas. Dana hasil penambahan modal akan digunakan untuk pengembangan armada kapal maupun peningkatan modal kerja, baik oleh perseroan maupun entitas anak.

Perseroan meyakini, pulihnya bisnis pengangkutan minyak ke level sebelum pandemi Covid-19, membuat perusahaan meyakini aksi ini memberi tambahan kapasitas bagi perseroan.

"Mengingat pertumbuhan dan kinerja perseroan yang positif dari tahun ke tahun, Perseroan menimbang bahwa memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas keuangan dalam kegiatan berusahanya adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan," dikutip dari prospektus.

Perusahaan menyebut sepanjang 2024 dan semester 1/2025 telah mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US$140,21 juta dan US$69,95 juta dan laba bersih masing-masing sebesar US$13,79 juta dan US$8,1 juta. Segmen tanker minyak memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan Perseroan dengan mencatatkan pendapatan masing-masing sebesar US$133,04 juta dan US$67,57 juta atau berkontribusi masing-masing sebesar 94,89% dan 96,60% dari total pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2024 dan semester 1/2025.

Dijelaskan juga,calon investor yang akan mengeksekusi adalah Fortune Street Limited yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan menegaskan, aksi ini tidak akan mengubah pengendali perseroan. Perusahaan menetapkan asumsi harga pelaksanaan Rp135 per saham. Nilai ini premium di atas harga pasar yang ditutup Rp129 pada perdagangan lalu.

BULL berpotensi memperoleh tambahan dana sekitar US$11,6 juta. Proyeksi manajemen menunjukkan rasio lancar naik dari 65,04% menjadi 74,82%, sementara rasio liabilitas terhadap ekuitas turun dari 119,21% menjadi 111,19%.