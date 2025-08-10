Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berencana menambah modal 10% melalui private placement dengan Fortune Street Limited dari Hong Kong untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas seiring pulihnya bisnis pengangkutan minyak.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 07:17
Share
Ilustrasi kapal tanker./Reuters-Thierry Gouegnon
Ilustrasi kapal tanker./Reuters-Thierry Gouegnon
Ringkasan Berita
  • PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) berencana melakukan private placement sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas.
  • Fortune Street Limited dari Hong Kong akan menjadi investor dalam aksi korporasi ini, yang tidak akan mengubah pengendali perseroan.
  • BULL berharap mendapatkan dana sekitar US$11,6 juta dari aksi ini, yang akan digunakan untuk pengembangan armada kapal dan peningkatan modal kerja.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) mengumumkan rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah ini setara dengan penerbitan 1,41 miliar lembar saham baru.

Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 September 2025.

Manajemen BULL dalam prospektus yang dikutip Minggu (10/8/2025) menjelaskan, aksi private placement dilakukan bertujuan memperkuat struktur permodalan, memperbaiki rasio keuangan, dan meningkatkan likuiditas. Dana hasil penambahan modal akan digunakan untuk pengembangan armada kapal maupun peningkatan modal kerja, baik oleh perseroan maupun entitas anak.

Perseroan meyakini, pulihnya bisnis pengangkutan minyak ke level sebelum pandemi Covid-19, membuat perusahaan meyakini aksi ini memberi tambahan kapasitas bagi perseroan. 

"Mengingat pertumbuhan dan kinerja perseroan yang positif dari tahun ke tahun, Perseroan menimbang bahwa memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas keuangan dalam kegiatan berusahanya adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan," dikutip dari prospektus. 

Buana Lintas Lautan Tbk. - TradingView

Perusahaan menyebut sepanjang 2024 dan semester 1/2025 telah mencatatkan pendapatan usaha masing-masing sebesar US$140,21 juta dan US$69,95 juta dan laba bersih masing-masing sebesar US$13,79 juta dan US$8,1 juta. Segmen tanker minyak memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan Perseroan dengan mencatatkan pendapatan masing-masing sebesar US$133,04 juta dan US$67,57 juta atau berkontribusi masing-masing sebesar 94,89% dan 96,60% dari total pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2024 dan semester 1/2025. 

Baca Juga

Dijelaskan juga,calon investor yang akan mengeksekusi adalah Fortune Street Limited yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan menegaskan, aksi ini tidak akan mengubah pengendali perseroan. Perusahaan menetapkan asumsi harga pelaksanaan Rp135 per saham. Nilai ini premium di atas harga pasar yang ditutup Rp129 pada perdagangan lalu.

BULL berpotensi memperoleh tambahan dana sekitar US$11,6 juta. Proyeksi manajemen menunjukkan rasio lancar naik dari 65,04% menjadi 74,82%, sementara rasio liabilitas terhadap ekuitas turun dari 119,21% menjadi 111,19%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

IHSG Sepekan Lesu, Saham TOBA hingga MBMA Ikut Ambles

Saham COIN Melonjak 100% dalam Sepekan, Masuk Top Gainers saat IHSG Lesu

Saham COIN Melonjak 100% dalam Sepekan, Masuk Top Gainers saat IHSG Lesu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Kembalinya Investor Kakap di Emiten Pelayaran BULL

Kembalinya Investor Kakap di Emiten Pelayaran BULL

IHSG Dibuka Menguat ke 6.697, Rebound Saham Energi dan Bank jadi Pendorong

IHSG Dibuka Menguat ke 6.697, Rebound Saham Energi dan Bank jadi Pendorong

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium
Korporasi
22 menit yang lalu

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%
Korporasi
1 jam yang lalu

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu
Komoditas
5 jam yang lalu

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025
Korporasi
10 jam yang lalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?
Bursa & Saham
16 jam yang lalu

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ikuti COIN hingga CDIA, 7 Perusahaan Antre IPO

2

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

3

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

4

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

5

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Update Jadwal Libur BEI Agustus 2025, Ada Penambahan di Pertengahan Bulan

Update Jadwal Libur BEI Agustus 2025, Ada Penambahan di Pertengahan Bulan

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Perumahan Subsidi di Banten
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ikuti COIN hingga CDIA, 7 Perusahaan Antre IPO

2

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

3

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

4

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

5

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!