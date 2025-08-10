Bisnis Indonesia Premium
Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) melaporkan per 31 Juli 2025, porsi saham publik mencapai 43,05%. COIN memiliki 119.185 investor hingga akhir Juli 2025.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 06:37
Jajaran manajemen PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) memantau papan perdagangan usai resmi melantai di BEI pada Rabu (9/7/2025)./BEI
Jajaran manajemen PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) memantau papan perdagangan usai resmi melantai di BEI pada Rabu (9/7/2025)./BEI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) melaporkan komposisi pemegang saham per 31 Juli 2025. Dalam laporan bertanggal 8 Agustus itu disebut porsi saham publik (free float) tercatat sebesar 43,05% dari total saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sekretaris Perusahaan Indira Indah Prameshwari yang mengutip data Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom, pemegang saham pengendali dengan kepemilikan terbesar adalah PT Megah Perkasa dengan 3,53 miliar saham atau 23,98% serta PT Bahana Nusantara sebesar 2,93 miliar saham atau 19,93%. Pengendali lain Budi Mardiono yang menguasai 1,17 miliar saham (7,93%) dan PT Teknologi Anak Nusantara dengan kepemilikan 750 juta saham (5,1%).

Sedangkan penerima manfaat akhir perusahaan adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono, dan Aaron Ang Nio. 

Data yang dikutip Minggu (10/8/2025) ini juga mencatat total saham COIN yang beredar mencapai 14,71 miliar lembar. Dari jumlah ini mayoritas saham berada di tangan nonpengendali sebesar 9.262.131.400 lembar (62,99%), sedangkan saham yang dimiliki pengendali tercatat 5.443.751.000 lembar (37,01%).

Sebagai informasi, IPO COIN melepas 15% saham ke publik. Selain empat pengendali, pemegang saham awal setelah IPO adalah PT Cakrawala Indotama Abadi, PT Duta Perkasa Teknologi, PT Fajar Informatika Perkasa, PT Graha Putra Mentari, dan PT Harmoni Sentosa Nusantara yang masing-masing memiliki 3,4% saham setelah IPO. 

Nama lain pemegang saham awal COIN adalah PT Mantra Permata Sejahtera dan PT Surya Digital Gemilang dengan kepemilikan 3,19%. Lalu secara berurutan ada PT Energi Harmoni Perkasa, PT Sentra Dana Kapital dan PT Arunika Harmoni Semesta yang secara berurutan memiliki 2,55%, 1,27%, dan 0,85%.

Sementara itu, jumlah pemegang saham COIN hingga akhir Juli 2025 dilaporkan mencapai 119.185 investor. 

Sebagai catatan, berdasarkan surat pernyataan bertanggal 25 April 2025 dari seluruh pemegang saham awal, masing-masing pemegang saham telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan masing-masing tanggal 14 Maret 2025, Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium
Korporasi
21 menit yang lalu

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%
Korporasi
1 jam yang lalu

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu
Komoditas
5 jam yang lalu

Institusi Berebut Bitcoin dan Ether, Era Kripto Jadi Aset Spekulatif Resmi Berlalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025
Korporasi
10 jam yang lalu

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?
Bursa & Saham
16 jam yang lalu

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

