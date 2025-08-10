Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga emas di Pegadaian 10 Agustus 2025: Galeri24 stabil Rp1.935.000/gram, Antam turun ke Rp2.020.000/gram, UBS naik tipis ke Rp1.953.000/gram.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 10 Agustus 2025 fluktuatif jika dilihat dari berbagai merek.

Dilansir dari laman resmi Pegadaian dan Antaranews, harga emas Galeri24 stabil di angka Rp1.935.000 per gram, sementara emas Antam turun menjadi Rp2.020.000 dari awalnya Rp2.028.000 per gram.

‎Untuk emas UBS naik tipis menjadi Rp1.953.000 dari semula Rp1.951.000 per gram atau naik Rp2.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut adalah Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Minggu 10 Agustus 2025

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.875.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.574.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp19.047.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.524.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp94.850.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp189.624.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp473.922.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp946.726.000

‎​​​‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.015.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.935.000

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.811.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.458.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.866.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.048.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp94.021.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.948.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp469.636.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp938.808.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.877.616.000.

Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.062.000

‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.020.000

‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.977.000

‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.939.000

‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.864.000

‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.671.000

‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp49.046.000

‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp98.010.000

‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp195.938.000

‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp489.571.000

‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp978.924.000

‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.957.806.000.