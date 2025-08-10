Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga emas di Pegadaian 10 Agustus 2025: Galeri24 stabil Rp1.935.000/gram, Antam turun ke Rp2.020.000/gram, UBS naik tipis ke Rp1.953.000/gram.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:57
Share
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/1/2024). / Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/1/2024). / Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 10 Agustus 2025 fluktuatif jika dilihat dari berbagai merek.

Dilansir dari laman resmi Pegadaian dan Antaranews, harga emas Galeri24 stabil di angka Rp1.935.000 per gram, sementara emas Antam turun menjadi Rp2.020.000 dari awalnya Rp2.028.000 per gram.

‎Untuk emas UBS naik tipis menjadi Rp1.953.000 dari semula Rp1.951.000 per gram atau naik Rp2.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut adalah Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Minggu 10 Agustus 2025

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000

Baca Juga

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.875.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.574.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp19.047.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.524.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp94.850.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp189.624.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp473.922.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp946.726.000

‎​​​‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.015.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.935.000

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.811.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.458.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.866.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.048.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp94.021.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.948.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp469.636.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp938.808.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.877.616.000.

Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.062.000

‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.020.000

‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.977.000

‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.939.000

‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.864.000

‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.671.000

‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp49.046.000

‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp98.010.000

‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp195.938.000

‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp489.571.000

‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp978.924.000

‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.957.806.000.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari
Sumber : Pegadaian, Antaranews

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
1 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri
Komoditas
12 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional
Komoditas
51 menit yang lalu

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Investor Kesulitan Temukan Obligasi Mercy Harga Bajaj di Tengah Premi Risiko Ketat
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Investor Kesulitan Temukan Obligasi Mercy Harga Bajaj di Tengah Premi Risiko Ketat

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium
Korporasi
3 jam yang lalu

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Saham COIN Melonjak 100% dalam Sepekan, Masuk Top Gainers saat IHSG Lesu

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Sebanyak 12 Tim Ikuti Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

5

Saham COIN Melonjak 100% dalam Sepekan, Masuk Top Gainers saat IHSG Lesu