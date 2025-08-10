Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) akan mengoperasikan tiga pabrik baru di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak pada paruh kedua 2025, dengan investasi Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen air minum dalam kemasan milik crazy rich Hermanto Tanoko, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) berencana mengoperasikan tiga pabrik baru di paruh kedua 2025.

Presiden Direktur Sariguna Primatirta Melisa Patricia menerangkan tiga pabrik itu akan beroperasi di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak. Meskipun begitu, putri Hermanto itu tidak menerangkan secara rinci kapan tepatnya ketiga pabrik tersebut akan beroperasi.

“Dengan begitu, jumlah pabrik kami akan menjadi 35 pabrik. CLEO optimis bahwa langkah ini bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan di sisa tahun ini, tetapi juga untuk memastikan bisnis terus berkembang di tahun-tahun mendatang,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

Pemberitaan Bisnis sebelumnya mencatat CLEO menyiapkan capital expenditure (capex) senilai Rp200 miliar untuk pembangunan tiga pabrik baru tersebut. Angka itu mencerminkan 40% dari total capex CLEO pada 2025 sebesar Rp500 miliar.

Adapun sepanjang paruh pertama 2025, CLEO membukukan laba bersih yang susut secara tahunan. Melisa menerangkan, pada periode Januari–Juni 2025, CLEO memang tengah berfokus untuk melakukan penguatan infrastruktur distribusi di wilayah-wilayah yang memiliki permintaan yang tinggi.

Selain itu, CLEO juga berupaya untuk melakukan inovasi produk dan diversifikasi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas pada paruh pertama 2025. Hal itu menjadi salah satu upaya jangka panjang perseroan, sehingga penyusutan laba bersih karena peningkatan biaya operasional tidak dapat dihindari.

“CLEO tidak mengambil langkah instan seperti menyesuaikan harga jual demi mendongkrak penjualan atau laba. Sebaliknya, kami fokus untuk memperluas jaringan pabrik di wilayah potensial, memperluas jaringan distribusi, dan terus berinovasi untuk menjaga profitabilitas dan memperkuat daya saing,” tutupnya.

Adapun pembangunan tiga pabrik baru itu dinilai memberikan ruang distribusi yang lebih leluasa bagi perseroan ke depannya, ke wilayah-wilayah dengan potensi pasar yang besar.

Direktur Penjualan dan Distribusi Sariguna Primatirta Toto Sucartono menjelaskan, pembangunan pabrik di Pekanbaru, misalnya, akan membantu proses distribusi perseroan hingga kawasan Kepulauan Riau. Sedangkan Pabrik di Palu nantinya akan mendukung operasional hingga kawasan Sulawesi Tengah.

”Terus juga nanti Sumatra Barat, ya Padang dan sekitarnya, itu akan menjadi konsentrasi wilayah kami. Kedua juga adalah wilayah Pontianak,” katanya dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya.