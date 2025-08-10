Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) akan mengoperasikan tiga pabrik baru di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak pada paruh kedua 2025, dengan investasi Rp200 miliar.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 12:42
Share
Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) Melisa Patricia (tengah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPSLB, Senin (26/5/2025)./istimewa
Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) Melisa Patricia (tengah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPSLB, Senin (26/5/2025)./istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen air minum dalam kemasan milik crazy rich Hermanto Tanoko, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) berencana mengoperasikan tiga pabrik baru di paruh kedua 2025.

Presiden Direktur Sariguna Primatirta Melisa Patricia menerangkan tiga pabrik itu akan beroperasi di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak. Meskipun begitu, putri Hermanto itu tidak menerangkan secara rinci kapan tepatnya ketiga pabrik tersebut akan beroperasi.

“Dengan begitu, jumlah pabrik kami akan menjadi 35 pabrik. CLEO optimis bahwa langkah ini bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan di sisa tahun ini, tetapi juga untuk memastikan bisnis terus berkembang di tahun-tahun mendatang,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

Pemberitaan Bisnis sebelumnya mencatat CLEO menyiapkan capital expenditure (capex) senilai Rp200 miliar untuk pembangunan tiga pabrik baru tersebut. Angka itu mencerminkan 40% dari total capex CLEO pada 2025 sebesar Rp500 miliar.

Adapun sepanjang paruh pertama 2025, CLEO membukukan laba bersih yang susut secara tahunan. Melisa menerangkan, pada periode Januari–Juni 2025, CLEO memang tengah berfokus untuk melakukan penguatan infrastruktur distribusi di wilayah-wilayah yang memiliki permintaan yang tinggi.

Selain itu, CLEO juga berupaya untuk melakukan inovasi produk dan diversifikasi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas pada paruh pertama 2025. Hal itu menjadi salah satu upaya jangka panjang perseroan, sehingga penyusutan laba bersih karena peningkatan biaya operasional tidak dapat dihindari.

Baca Juga

“CLEO tidak mengambil langkah instan seperti menyesuaikan harga jual demi mendongkrak penjualan atau laba. Sebaliknya, kami fokus untuk memperluas jaringan pabrik di wilayah potensial, memperluas jaringan distribusi, dan terus berinovasi untuk menjaga profitabilitas dan memperkuat daya saing,” tutupnya.

Adapun pembangunan tiga pabrik baru itu dinilai memberikan ruang distribusi yang lebih leluasa bagi perseroan ke depannya, ke wilayah-wilayah dengan potensi pasar yang besar.

Direktur Penjualan dan Distribusi Sariguna Primatirta Toto Sucartono menjelaskan, pembangunan pabrik di Pekanbaru, misalnya, akan membantu proses distribusi perseroan hingga kawasan Kepulauan Riau. Sedangkan Pabrik di Palu nantinya akan mendukung operasional hingga kawasan Sulawesi Tengah.

”Terus juga nanti Sumatra Barat, ya Padang dan sekitarnya, itu akan menjadi konsentrasi wilayah kami. Kedua juga adalah wilayah Pontianak,” katanya dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
3 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Crazy Rich Jensen Huang Prediksi AI Bakal Makin Banyak Cetak Miliarder

Crazy Rich Jensen Huang Prediksi AI Bakal Makin Banyak Cetak Miliarder

Crazy Rich Mark Zuckerberg Masih Nyicil Rumah, Ini Alasannya

Crazy Rich Mark Zuckerberg Masih Nyicil Rumah, Ini Alasannya

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Periode Lesu Emiten Hermanto Tanoko AVIA, CLEO Semester I/2025, RISE Paling Bersinar

Periode Lesu Emiten Hermanto Tanoko AVIA, CLEO Semester I/2025, RISE Paling Bersinar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025
Korporasi
8 menit yang lalu

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce
Emas
15 menit yang lalu

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri
Komoditas
44 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru
Korporasi
45 menit yang lalu

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta
Emas
58 menit yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

5

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

5

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000