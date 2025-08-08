Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Harga emas Antam naik, 8 Agustus 2025, ukuran 0,5 gram Rp1.029.500, 1 gram Rp1.959.000. Buyback Rp1.805.000 per gram. Pajak PPh 22 berlaku.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:47
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Jumat (8/8/2025), terpantau naik menjadi sebesar Rp1,95 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.029.500.  

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.029.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp8.500 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Kamis (7/8/2025) Rp1.021.000.  

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.959.000 pada hari ini, naik Rp16.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.570.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.085.000.  

Baca Juga : Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.587.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp95.095.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp190.112.000.   

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp949.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.899.600.000.    

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.805.000 per gram, naik Rp16.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.    

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.    

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Jumat (8/8/2025).

Ukuran

Harga

0,5 gram

Rp1.029.500

1 gram

Rp1.959.000

2 gram

Rp3.858.000

3 gram

Rp5.762.000

5 gram

Rp9.570.000

10 gram

Rp19.085.000

25 gram

Rp47.587.000

50 gram

Rp95.095.000

100 gram

Rp190.112.000

250 gram

Rp475.015.000

500 gram

Rp949.820.000

1.000 gram

Rp1.899.600.000
 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Dwi Nicken Tari

