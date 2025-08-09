Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Harga emas di Pegadaian naik, mulai Rp1.015.000 untuk 0,5 gram. Pembelian bisa dilakukan di outlet atau aplikasi Pegadaian Digital.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:57
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian kompak naik hari ini, Sabtu (9/8/2025). Harga emas di Pegadaian paling murah kini dibanderol mulai dari Rp1.015.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Sabtu (9/8/2025), harga emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dijual Rp1.015.000 atau naik Rp4.000 dari harga sebelumnya.

Begitu juga dengan harga emas Antam ukuran 0,5 gram yang dibanderol Rp1.058.000 juga naik Rp9.000 dari harga sebelumnya. Adapun, untuk harga emas UBS yang dijual di Pegadaian dihargai Rp1.054.000 atau naik Rp1.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara, untuk harga emas Galeri24 dan Antam berukuran 1 gram di Pegadaian saat ini sebesar Rp1.935.000 dan Rp2.028.000. Sementara itu, emas UBS ukuran 1 gram menjadi Rp1.951.000.

Selanjutnya, emas Galeri24 ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.811.000, emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.872.000, dan emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp3.994.000.

Ukuran 5 gram, Pegadaian menjual emas Galeri24 seharga Rp9.458.000, emas Antam Rp9.905.000, dan emas UBS Rp9.568.000. 

Sementara itu, ukuran 10 gram di Pegadaian dijual seharga Rp18.866.000 untuk emas Galeri24, Rp19.753.000 untuk emas Antam, dan Rp19.035.000 untuk emas UBS. 

Untuk emas cetakan Galeri24 dan Antam ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp94.021.000 dan Rp98.424.000, sedangkan emas UBS seharga Rp94.788.000. Untuk ukuran 100 gram, emas Galeri24 di level Rp187.948.000, sedangkan emas UBS senilai Rp189.501.000.

Logam mulia ukuran terbesar 1.000 gram dijual Pegadaian seharga Rp1.877.616.000 untuk emas Galeri24 dan Rp1.966.086.000 untuk emas Antam. 

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

 

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Topik

