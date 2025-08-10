Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Harga buyback emas Antam turun ke Rp1,798 juta per gram pada 10 Agustus 2025, setelah sebelumnya mencapai Rp1,805 juta. Penurunan ini terjadi di tengah ketegangan dagang dan geopolitik yang mendukung emas sebagai aset aman.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 11:52
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas Antam turun ke Rp1.798.000 per gram pada perdagangan Minggu (10/8/2025) setelah sempat menyentuh level Rp1.805.000 juta pada Jumat (8/8/2025).

Berdasarkan data Logam Mulia, harga buyback emas Antam yang menjadi acuan pembelian kembali oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) turun Rp7.000 ke Rp1.805.000 pada Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, di pasar spot pada penutupan perdagangan Jumat (8/8/2025) lalu harga emas berada pada level US$3.397,75.

Dalam catatan Bisnis, harga buyback emas Antam sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di Rp1.888.000 pada 22 April 2025. Namun, setelah itu banderol melorot dengan tren pergerakan cenderung sideways hingga Agustus 2025.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Baca Juga

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, harga emas di pasar spot sempat menyentuh level tertinggi sejak 23 Juli di awal sesi di level US$3.453,70 per troy ounce.

“Ketegangan dagang yang terus berlangsung dan meningkatnya ketegangan geopolitik masih menjadi penopang utama pasar emas sebagai aset aman,” ujar Peter Grant, Wakil Presiden sekaligus Analis Senior Logam Mulia di Zaner Metals.

Tarif tinggi yang diberlakukan Trump terhadap sejumlah negara mulai efektif Kamis ini, membuat mitra dagang seperti Swiss, Brasil, dan India berupaya mempercepat negosiasi untuk mencapai kesepakatan dagang baru. Dari kawasan Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel menargetkan kendali militer penuh atas seluruh wilayah Gaza — sebuah eskalasi konflik yang juga memperkuat sentimen safe haven.

Selain itu, emas juga cenderung menguat di tengah lingkungan suku bunga rendah, karena menurunnya imbal hasil aset lain membuat logam mulia lebih menarik. Data terbaru menunjukkan jumlah klaim awal tunjangan pengangguran di AS naik ke level tertinggi dalam satu bulan terakhir, mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja yang bisa mendorong pelonggaran moneter. “Data ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Fed,” tambah Grant.

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.062.000 Rp899.000
1 Rp2.020.000 Rp1.798.000
2 Rp3.977.000 Rp3.596.000
3 Rp5.939.000 Rp5.395.000
5 Rp9.864.000 Rp8.992.000
10 Rp19.671.000 Rp17.984.000
25 Rp49.046.000 Rp44.740.000
50 Rp98.010.000 Rp89.481.000
100 Rp195.938.000 Rp178.963.000
250 Rp489.571.000 Rp445.205.000
500 Rp978.924.000 Rp890.410.000
1000 Rp1.957.806.000 Rp1.780.821.000
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
3 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
1 hari yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Harga Emas Antam Hari Ini (8/8) Naik, Termurah Rp1.020.000

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025
Korporasi
18 menit yang lalu

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce
Emas
25 menit yang lalu

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri
Komoditas
54 menit yang lalu

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru
Korporasi
54 menit yang lalu

BWPT Pacu Produksi CPO, Operasikan Pabrik Baru

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta
Emas
1 jam yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

5

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance pada Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini (10/8) Turun ke Rp1,78 Juta

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Indodax Dorong Kajian Bitcoin sebagai Aset Cadangan Nasional

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Pada Semester I/2025 Meningkat 6,13%
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Terbitkan Surat Utang Kangaroo Bond Rp8,48 Triliun, Diserap 10 Kali Lipat

2

Ada 7 Perusahaan Siap IPO Ikuti COIN hingga CDIA, Minat Investor Masih Tinggi?

3

Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Masuk MSCI saat Baru Listing 2025, Intip Prospeknya!

4

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

5

Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%