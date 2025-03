Cek Saham Top Gainers Sepekan, Ada SONA milik Tahir hingga RS Grup Emtek SAME

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penguatan 5,83% selama sepekan terakhir dan berakhir di level 6.270,69. Sejumlah saham seperti SONA milik Tahir dan rumah sakit milik Emtek SAME terpantau mengalami peningkatan harga signifikan sepekan ini.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. (ASPI) yang harga sahamnya melesat 143,86% dalam sepekan. Harga saham ASPI ditutup di level Rp278 per saham dari sebelumnya Rp114 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) yang naik 95,27% ke harga Rp660 per saham. Kemudian PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. (SONA) milik Tahir menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 40,94% sehingga berada di harga Rp4.510 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Indomobil Multi Jasa Tbk. (IMJS) dan PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. (KMDS). Harga saham IMJS melesat 38,67% sehingga menjadi Rp208 per saham dan saham KMDS meningkat 33,98% sehingga parkir di Rp175 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK). Saham NAIK meningkat 33,53% selama sepekan, dari harga Rp498 per saham menjadi Rp665 per saham.

Saham MREI menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham MREI melesat 32,86% menjadi Rp930 per saham dari Rp700 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup AIMS yang naik 32,59% ke harga Rp358 per saham. Selanjutnya VISI melesat 28,39% menjadi Rp199 per saham, dan saham emiten rumah sakit Emtek SAME naik 27,91% ke harga Rp330 per saham.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan peningkatan terjadi pada IHSG sebesar 5,83% sehingga berada pada level 6.636, dari 6.270 pada pekan lalu.

Kenaikan turut dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa yaitu sebesar 5,24% menjadi Rp11.450 triliun, dari Rp10.880 triliun pada sepekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,03% sehingga menjadi Rp13,14 triliun dari Rp13,69 triliun pada pekan sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.