Harga Minyak Anjlok di Tengah Kebijakan Trump soal Iran dan Ambisi Genjot Produksi

Harga minyak WTI ditutup melemah 0,6% ke US$70,61 per barel di New York, sedangkan minyak mentah Brent melemah 0,4% ke US$74,29 per barel.