Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Harga minyak global turun karena spekulasi negosiasi damai Rusia-Ukraina, yang dapat melonggarkan sanksi dan meningkatkan pasokan minyak dunia.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 05:30
Share
Tangki penyimpanan minyak di Midland, Texas, AS, pada hari Kamis, 3 Oktober 2024./Bloomberg-Anthony Prieto
Tangki penyimpanan minyak di Midland, Texas, AS, pada hari Kamis, 3 Oktober 2024./Bloomberg-Anthony Prieto

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia melemah di tengah meningkatnya spekulasi bahwa pembicaraan terkait kesepakatan damai untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina dapat membuka jalan bagi pelonggaran sanksi terhadap minyak mentah Rusia, sehingga menambah pasokan global.

Melansir Reuters pada Rabu (20/8/2025), harga minyak berjangka jenis Brent terpantau pada level US$65,79 per barel, turun 81 sen atau 1,22%. Sementara itu, harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September, yang akan berakhir pada Rabu, ditutup melemah US$1,07 atau 1,69% ke level US$62,35 per barel.

“Bahkan dengan potensi keuntungan dari perdamaian, kami masih mencatat posisi jual pendek terbesar. Karena besarnya posisi ini, pasar bertaruh pada tercapainya gencatan senjata. Jika tidak terwujud, harga bisa saja berbalik naik,” kata Phil Flynn, Senior Analyst Price Futures Group.

Sehari sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui unggahan di media sosial bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah menggelar pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa.

Trump menyebut pihaknya tengah menyiapkan pertemuan langsung antara Putin dan Zelensky yang berpotensi berujung pada KTT trilateral.

Menurut Suvro Sarkar, Lead Energy Analyst DBS Bank, sikap Trump yang melunak terkait sanksi sekunder terhadap importir minyak Rusia telah mengurangi risiko gangguan pasokan global, sekaligus sedikit meredakan ketegangan geopolitik.

Baca Juga

Di sisi lain, kilang-kilang China dilaporkan membeli 15 kargo minyak Rusia untuk pengiriman Oktober dan November, di tengah merosotnya permintaan India terhadap ekspor energi Moskow.

Zelensky menggambarkan pertemuannya dengan Trump sebagai “sangat baik” dan menekankan adanya pembahasan mengenai potensi jaminan keamanan dari AS bagi Ukraina. Trump mengonfirmasi hal tersebut, meski skala dukungan masih belum jelas.

Trump mendorong berakhirnya perang paling mematikan di Eropa dalam 80 tahun terakhir, namun Kyiv dan sekutunya khawatir langkah tersebut dapat berujung pada kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Rusia.

“Jika terjadi penurunan ketegangan dan ancaman sanksi sekunder dihapus, harga minyak berpotensi bergerak turun menuju target rata-rata US$58 per barel pada kuartal IV/2025 hingga kuartal I/2026,” tulis Bart Melek, Head of Commodity Strategy TD Securities.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
4 menit yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Premium
1 jam yang lalu

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Energi Pemulihan Medco (MEDC) Hadapi Banjir Pasokan Minyak

Harga Minyak Melemah, Pasar Soroti Pertemuan Trump–Zelensky usai Bertemu Putin

Harga Minyak Melemah, Pasar Soroti Pertemuan Trump–Zelensky usai Bertemu Putin

Harga Minyak Global Reli Jelang Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Global Reli Jelang Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Turun Enam Hari Beruntun, Isu Pertemuan Trump-Putin Tekan Pasar

Harga Minyak Turun Enam Hari Beruntun, Isu Pertemuan Trump-Putin Tekan Pasar

Komentar Trump Soal Rusia Picu Ketidakpastian, Harga Minyak Global Mendingin

Komentar Trump Soal Rusia Picu Ketidakpastian, Harga Minyak Global Mendingin

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Minyak Mentah Memanas Dipicu Pertemuan Trump-Zelensky

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Pertemuan Trump-Putin

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Rekomendasi
14 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
18 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun
Korporasi
34 menit yang lalu

Ramalan Bugar Emiten Kesehatan Tersengat Anggaran Jumbo Prabowo Rp114 Triliun

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
48 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Variatif, Investor Menanti Sinyal Powell di Jackson Hole

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Minyak Global Turun, Pasar Pantau Sentimen Negosiasi Damai Rusia-Ukraina

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Rapor Emiten RS saat Pemerintah Alokasi Rp114 Triliun ke Kemenkes

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Saham SCMA, ASII, & DSNG Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram