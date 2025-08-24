Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian naik, 1 gram Antam Rp2.001.000, UBS Rp1.935.000. Pembelian bisa langsung atau via aplikasi Pegadaian Digital.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian naik pada perdagangan hari ini, Minggu (24/8/2025). Emas batangan Antam dan UBS ukuran 1 gram kini dibanderol masing-masing seharga Rp2.001.000 dan Rp1.935.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Minggu (24/8/2025), harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000 atau naik Rp9.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram kini dijual Rp1.046.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.001.000, naik Rp17.000 dari perdagangan kemarin. Emas UBS berukuran 1 gram, seharga Rp1.935.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.940.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.839.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.771.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.486.000.

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp97.078.000, sedangkan emas UBS seharga Rp93.970.000.

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp194.075.000, sedangkan emas UBS senilai Rp187.866.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.939.176.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian, Minggu (24/8/2025):