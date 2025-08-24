Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 24 Agustus 2025 Naik

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian naik, 1 gram Antam Rp2.001.000, UBS Rp1.935.000. Pembelian bisa langsung atau via aplikasi Pegadaian Digital.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 09:41
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/1/2024). / Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/1/2024). / Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian naik pada perdagangan hari ini, Minggu (24/8/2025). Emas batangan Antam dan UBS ukuran 1 gram kini dibanderol masing-masing seharga Rp2.001.000 dan Rp1.935.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, Minggu (24/8/2025), harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.053.000 atau naik Rp9.000 dibandingkan perdagangan kemarin. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram kini dijual Rp1.046.000.

Sementara itu, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.001.000, naik Rp17.000 dari perdagangan kemarin. Emas UBS berukuran 1 gram, seharga Rp1.935.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 2 gram dilego seharga Rp3.940.000 dan emas UBS ukuran yang sama dilego seharga Rp3.839.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp9.771.000. Adapun, emas UBS dihargai seharga Rp9.486.000.  

Untuk emas cetakan Antam dan UBS ukuran 50 gram masing-masing dijual Rp97.078.000, sedangkan emas UBS seharga Rp93.970.000.

Untuk ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp194.075.000, sedangkan emas UBS senilai Rp187.866.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, emas Antam dijual seharga Rp1.939.176.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Pegadaian, Minggu (24/8/2025):

Ukuran

Antam

UBS

0,5 gram

Rp1.053.000

Rp1.046.000

1 gram

Rp2.001.000

Rp1.935.000

2 gram

Rp3.940.000

Rp3.839.000

3 gram

Rp5.883.000

-

5 gram

Rp9.771.000

Rp9.486.000

10 gram

Rp19.484.000

Rp18.871.000

25 gram

Rp48.580.000

Rp47.082.000

50 gram

Rp97.078.000

Rp93.970.000

100 gram

Rp194.075.000

Rp187.866.000

250 gram

Rp484.914.000

Rp469.524.000

500 gram

Rp969.609.000

Rp937.943.000

1.000 gram

Rp1.939.176.000

-

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

