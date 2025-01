Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 20 Januari 2025

Mata uang rupiah melemah ke level Rp16.380 per dolar Amerikat Serikat (AS) pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (17/1/2025).

Bisnis.com. JAKARTA —

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 0,02% atau 4 poin ke level Rp16.380 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sejumlah mata uang utama dunia menguat 0,21% ke level 109,19.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang dan dolar Taiwan masing-masing turut melemah 0,30% dan 0,02%.

Pelemahan mata uang lainnya turut terjadi pada won Korea Selatan dan peso Filipina masing-masing 0,12% dan 0,04%. Adapun rupee India ikut terkoreksi 0,07%.

Di sisi lain, dolar Hong Kong dan dolar Singapura masing-masing menguat 0,02% dan 0,01%. Selain itu, yuan China dan ringgit Malaysia menguat masing-masing 0,05% dan 0,01% terhadap dolar AS.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah belakangan ini.

Dari luar negeri, rilis data inflasi consumer price index (CPI) AS periode Desember terbaca sedikit lebih rendah dari yang diharapkan.

CPI utama sesuai dengan estimasi, sementara CPI inti hanya meleset dari ekspektasi. Rendahnya data CPI memicu peningkatan taruhan bahwa pelonggaran inflasi AS akan mendorong The Fed memangkas suku bunga tahun ini. Bank sentral AS diproyeksikan akan memangkas suku bunga dua kali pada 2025.

Namun, seiring dengan dilantiknya Presiden AS terpilih Donald Trump pekan depan, para analis memperkirakan beberapa kebijakannya akan mendorong pertumbuhan serta meningkatkan tekanan harga.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bergerak di angka 4,7%-5,5%. Angka tersebut lebih rendah daripada ekspektasi sebelumnya di level 4,8%-5,6% karena mencermati kondisi dinamika ekonomi global yang bergejolak.