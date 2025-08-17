Bisnis Indonesia Premium
Ini 10 Broker Teraktif Sepekan, Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas Jawara

Stockbit dan Mirae Asset Sekuritas menjadi broker teraktif pada 11-15 Agustus 2025, dengan frekuensi transaksi masing-masing 4.189 dan 2.086 kali.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:57
Mira Asset Sekuritas Indonesia/Ilustrasi.
Mira Asset Sekuritas Indonesia/Ilustrasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 10 perusahaan sekuritas menjadi broker paling aktif pada periode 11-15 Agustus 2025. Adapun, Stockbit Sekuritas Digital dan Mirae Asset Sekuritas Indonesia menjadi jawara dengan frekuensi lebih dari 2.000 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 11-15 Agustus 2025, Stockbit Sekuritas Digital mencatatkan frekuensi transaksi 4.189 kali denga nilai Rp13,23 triliun.

Menyusul berikutnya Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan frekuensi 2.086 kali dengan nilai transaksi Rp12,92 triliun.

Baca Juga : Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Selanjutnya Mandiri Sekuritas mencatat frekuensi transaksi sebanyak 1.648 kali. Kendati berada di peringkat ketiga, Mandiri Sekuritas mencetak nilai transaksi paling tinggi di BEI senilai Rp43,38 triliun.

Pada posisi keempat, Ajaib Sekuritas Asia mencatatkan frekuensi transaksi sebanyak 1.289 kali dan posisi kelima Indo Premier Sekuritas dengan frekuensi 1.189 kali.

Sementara itu, sepanjang pekan ini indeks harga saham gabungan (IHSG) parkir di zona hijau dengan menguat 4,84% ke level 7.898,37. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat naik menjadi Rp14.247 triliun.

Indeks komposit juga berhasil menorehkan sejarah baru dengan menyentuh rekor all time high (ATH) pada perdagangan intraday di level 8.017,06 sebelum pada akhirnya di tutup di level 7.898,37..

Sementara rata-rata volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami peningkatan 19,55% menjadi 35,88 miliar lembar dari 30,01 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami peningkatan tertinggi pada perdagangan pekan ini.

"Peningkatan tertinggi terjadi rata-rata nilai transaksi harian BEI yaitu sebesar 24,86% menjadi Rp21,32 triliun dari Rp17,07 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dikutip Sabtu (16/8/2025).

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa pada pekan ini juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,87% menjadi 2,08 juta kali transaksi dari 1,96 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Berikut 10 perusahaan sekuritas teraktif pada periode 11-15 Agustus 2025:

Nama Sekuritas Frekuensi
Stockbit Sekuritas Digital 4,189
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 2,086
Mandiri Sekuritas 1,648
Ajaib Sekuritas Asia 1,289
Indo Premier Sekuritas 1,189
UBS Sekuritas Indonesia 1,164
KB Valbury Sekuritas 856
Maybank Sekuritas Indonesia 603
Verdhana Sekuritas Indonesia 533
Semesta Indovest Sekuritas 507

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

