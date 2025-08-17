Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

GOTO tumbuh 23% QoQ di Q2/2025 meski ekonomi menantang, berkat ekosistem kuat, teknologi canggih, dan fokus pada segmen premium.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pendapatan secara kuartalan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terus bergeliat pada kuartal II/2025. Performa itu dicapai walau kondisi makro ekonomi cukup menantang.

Melansir keterangan resminya, secara proforma GOTO mencatatkan pertumbuhan kinerja 23% secara quarter on quarter (qoq) pada kuartal II/2025. Pendapatan GOTO selama kuartal II/2025 tercatat mencapai Rp4,32 triliun, tumbuh dari kuartal II/2024 yang sebesar Rp3,5 triliun.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kuartal II/2024, kinerja GOTO tercatat melesat hingga 115% secara tahunan. GOTO membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3,51 triliun pada kuartal II/2024, naik dari Rp1,63 triliun pada kuartal II/2023.

Wakil Presiden Direktur GOTO Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan GOTO melihat indikator makro ekonomi menunjukkan pelemahan pada kuartal II/2025 ini. Meskipun demikian, menurutnya hal ini menjadikan posisi GOTO sebagai sebuah platform memiliki posisi yang unik.

“Kami percaya bahwa kami lebih lincah, lebih gesit. Kami mampu menyesuaikan strategi dengan lebih cepat, kami juga bisa menyesuaikan cara kami melihat situasi lebih sigap dibandingkan dengan model bisnis yang lebih tradisional,” ujar Catherine dalam conference call GOTO.

Menurutnya, upaya ini tercermin pada pertumbuhan berkelanjutan GOTO sebesar 23% secara tahunan pada kuartal ini.

Dia melanjutkan, GOTO memiliki tiga hal yang membedakan platformnya dengan platform lain. Pertama adalah kekuatan ekosistem antara GoTo Financial, bisnis fintech, dan bisnis on demand service.

“Kami memiliki akses unik terhadap data dan pelanggan yang membuat kami lebih efisien sebagai platform,” ucapnya.

GOTO meyakini hal ini memberikan ruang pertumbuhan yang panjang, dan GOTO berada di posisi yang sangat baik untuk memanfaatkannya.

Kedua adalah kapabilitas teknologi. GOTO meyakini investasi berkelanjutan pada teknologi memegang peran yang sangat penting. Menurut Catherine, melalui data, algoritma, serta investasi pada sistem promosi, platform GOTO dapat memberikan return on investment (ROI) yang lebih baik bagi merchant.

Ketiga, menurut Catherine, pihaknya akan fokus pada segmen premium yang telah dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir, sekaligus memperdalam pemahaman serta penetrasi di pasar.

Terakhir, kata dia, dengan migrasi cloud terbaru dan pembukaan kantor di China, fondasi teknologi GOTO kini lebih ringan, lebih cepat, dan lebih mudah ditingkatkan skalanya. Hal ini dapat mempercepat kecepatan GOTO dalam meluncurkan produk.

