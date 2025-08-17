Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

IHSG tembus 8.000 jelang HUT ke-80 RI, mencerminkan kepercayaan investor dan kontribusi pasar modal bagi ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:31
Share
Pembukaan pasar modal saat perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pembukaan pasar modal saat perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Semarak hari kemerdekaan sempat dirayakan lebih dulu di pasar modal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 8.000 pada perdagangan hari Jumat (15/8/2025).

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan IHSG telah mencetak sejarah baru dengan menembus level 8.000 menjelang perayaan HUT ke-80 RI.

"Pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata investor pasar modal bagi perekonomian nasional di momen HUT ke-80 RI," tulis Kautsar dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/8/2025).

Pada perdagangan Jumat (15/8/2025), IHSG intraday tertinggi menyentuh level 8.017,068 sebelum ditutup di level 7.898,375. Rekor penutupan IHSG tertinggi sebelumnya dicapai pada Kamis (14/8) pada level 7.931,251 dengan kapitalisasi pasar saham tembus rekor sebesar Rp14,315 triliun.

Baca Juga : IHSG Sentuh Rekor 8.000, UANG, PPRE hingga MFIN Masuk Deretan Top Gainers Sepekan

Selain saham, BEI mencatat perdagangan derivatif di pasar modal Indonesia juga mencatatkan rekor total volume tahunan tertinggi sepanjang sejarah sejak produk derivatif mulai diinisiasi.

"Rekor tersebut tercapai pada Kamis (14/8) dengan total volume transaksi sebanyak 9.214 kontrak, meningkat 404% dibandingkan posisi akhir 2024," tulis Kautsar.

Selanjutnya, pasar surat utang turut mencatatkan pencapaian positif dengan nilai transaksi surat utang melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp697,14 triliun, meningkat 183,24% dibandingkan akhir 2024.

Kautsar menyatakan capaian tersebut juga tidak lepas dari peran strategis Pemerintah Indonesia dalam menjaga fundamental ekonomi yang kuat, serta memastikan kesinambungan pertumbuhan di tengah tantangan global. Kebijakan strategis yang telah diinisiasi telah menciptakan sentimen positif yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Kinerja positif IHSG juga didorong oleh sinergi strategis antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), para pelaku industri pasar modal, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah yang konsisten dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri atas BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur pasar modal, memperluas basis investor, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga momentum positif dan memastikan pertumbuhan pasar modal memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
17 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
18 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

IHSG Sentuh Rekor 8.000, UANG, PPRE hingga MFIN Masuk Deretan Top Gainers Sepekan

IHSG Sentuh Rekor 8.000, UANG, PPRE hingga MFIN Masuk Deretan Top Gainers Sepekan

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

IHSG Sepekan Cetak Rekor 8.017 saat Pidato Prabowo, Kapitalisasi Pasar Rp14.247 Triliun

IHSG Sepekan Cetak Rekor 8.017 saat Pidato Prabowo, Kapitalisasi Pasar Rp14.247 Triliun

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT ke-80 RI?

Asing Net Buy Saham Rp6,67 Triliun Sepekan, Ikut Rayakan HUT ke-80 RI?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara
Korporasi
21 menit yang lalu

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ
Korporasi
36 menit yang lalu

Kondisi Makro Kuartal II/2025 Menantang, Kinerja GOTO Mampu Tumbuh 23% QoQ

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025
Obligasi & Reksadana
51 menit yang lalu

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

2

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

3

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris

4

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar

5

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 15 Agustus dan Besaran Pajaknya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Langit Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

2

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

3

Telkom (TLKM) Gelar RUPSLB Bulan Depan, Agenda Rombak Susunan Komisaris

4

Berbagi Nasib Kinerja RAJA Hapsoro & PTRO Prajogo di Tengah Akuisisi Grup Hafar

5

Kinerja Lesu Emiten Migas MEDC, ESSA Cs saat Prabowo Genjot Target Lifting 2026