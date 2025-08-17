Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rosan Roeslani berharap Danantara berkontribusi besar pada ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan di HUT ke-80 RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025), untuk menghadiri Upacara HUT ke-80 RI. Dia hadir bersama istrinya mengenakan pakaian adat Betawi.

Rosan tiba di Istana Kepresidenan dengan mengenakan pakaian adat Betawi. Dia memasuki Kompleks Istana Kepresidenan dari pintu Veteran.

"[Saya pakai] pakaian adat Betawi. Saya kan berasal dari Betawi. Ayah saya Betawi asli. Istri juga pakaian adat Betawi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

Menurut Rosan, kemerdekaan baginya adalah merdeka dari berbagai hal seperti kemiskinan, korupsi, kebodohan, malnutrisi dan masih banyak lagi. Dia juga menyampaikan keyakinannya pada pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming untuk membuat Indonesia lebih maju.

"Harapan kita sangat yakin dengan pemerintahan bapak Prabowo dan bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk membawa Indonesia lebih maju dan berkembang," terang Rosan.

Adapun dia juga mengutarakan harapannya kepada Danantara, superholding BUMN pertama Indonesia yang kini dipimpinnya. Apalagi, Danantara baru diresmikan pada tahun ini, pada tahun yang sama kemerdekaan Indonesia genap berumur 80 tahun.

"Tentu dengan adanya Danantara, harapannya Danantara bisa memberikan kontribusi yang besar, kontribusi positif, tidak hanya dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga tentunya dalam keberlanjutan dan kesinambungan ekonomi yang makin berkembang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo, dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, menyatakan bahwa peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai pendorong ekonomi nasional.

“Melalui Danantara kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia,” pungkas Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan bagi Danantara, serta didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Prabowo menilai bahwa momentum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memantapkan posisi sebagai kekuatan ekonomi global.

Pemerintah juga berencana untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar. Proyek-proyek tersebut meliputi sektor pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan, dan energi baru terbarukan (EBT).