IHSG Dibuka Naik Tipis Terdorong Saham BREN, ABMM, BBCA

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham kembali menghijau pada awal perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024). IHSG terpantau naik tipis ke posisi 7.662,44.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG menguat 3,57 poin atau 0,05% ke posisi 7.662,44. Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 7.658,12—7.685,01.

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,24%, PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN) 2,45%, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) 0,84%, dan PT ABM Investama Tbk. (ABMM) melesat 7,1%. Sementara itu, saham BBRI dan BMRI turun tipis masing-masing 0,97% dan 0,69% pada pagi hari ini.

Dalam perdagangan sebelumnya, Rabu (28/8/2024), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 61 poin atau 0,8% menuju level 7.658,88. Sepanjang perdagangan kemarin, saham yang paling banyak dibeli asing adalah BMRI, BREN, BBCA, AMRT, dan INDF.

Level 7.658,88 merupakan rekor tertinggi penutupan IHSG sepanjang masa. Di level tersebut, IHSG telah menguat 5,31% secara year-to-date.

Head of Research Retail BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan bahwa hari ini IHSG masih ada berpotensi koreksi terbatas.

“Pada perdagangan hari ini, level support IHSG 7.550—7.600 dan resistance 7.690—7.700,” tulisnya.

Enam saham yang direkomendasikan BNI Sekuritas pada hari ini ialah ASII, BFIN, CMRY, dan AUTO dengan rekomendasi speculative buy, BBNI dengan rekomendasi buy on weakness, dan ESSA buy if break.

Dalam riset terpisah, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG bergerak di kisaran 7.545—7.686 pada perdagangan hari ini.

“IHSG saat ini masih terus berkonsolidasi sembari menapak perlahan untuk dapat kembali mencapai rekor tertinggi baru di tengah penguatan nilai tukar terhadap dolar AS, serta membaiknya kinerja dari para emiten serta masih stabilnya kondisi perekonomian yang terlihat dari data terlansir, hari ini IHSG berpotensi menguat,” paparnya.

Saham yang dapat dicermati investor pada perdagangan hari ini ialah UNVR, HMSP, ASRI, PWON, SMRA, TLKM, BBRI, KLBF, TBIG, dan WIKA.

Secara teknikal, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tasrul Tanar mengatakan IHSG secara teknikal bergerak mixed di area overbought.

“Rentang transaksi harian IHSG 7.613—7.683 dengan level kritikal 7.500,” tulisnya.

Pada perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024), investor disarankan untuk mencermati saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Secara teknikal, Tasrul menyarankan sell on strength untuk MYOR dengan target harga Rp2.750 dan cut loss di level Rp2.600 per saham.

Sementara itu, saham PGAS direkomendasikan buy on weakness dengan target harga Rp1.690 dan cut loss Rp1.500 per saham. PGAS diperkirakan bergerak di kisaran Rp1.550—Rp1.595 per saham.

Untuk perdagangan hari ini, Tasrul memberi rekomendasi trading buy untuk saham BBCA dengan target harga Rp10.750 atau potensi upside 3,87% dari penutupan Rabu (28/8/2024) di posisi Rp10.350 per saham. Level cut loss untuk BBCA di posisi Rp10.000 dan rentang perdagangan harian di kisaran Rp10.250 hingga Rp10.450 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.