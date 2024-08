Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 26 Agustus 2024

09:20 WIB

Rupiah menguat 160,5 poin ke Rp15.331

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 160,5 poin atau 1,04% ke level Rp15.331 per dolar AS pada pukul 09.20 WIB.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,08% ke level 100,63.