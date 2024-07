Harga Komoditas Sepekan: Emas Turun di Bawah US$24.000, Minyak Mendingin

Emas turun sedikit di bawah US$2.400 per ons setelah mencapai all time high pada pekan ini, sementara minyak menandai penurunan untuk pekan kedua.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas turun di bawah US$2.400 setelah mencapai puncak tertinggi sepanjang masa alias all time high di level US$2.483,73 pada pekan ini. Sementara itu, minyak melanjutkan koreksinya untuk minggu kedua berturut-turut dengan sentimen yang cenderung bearish.

Harga emas spot turun 1,9% menjadi US$2.399,27 per ons, Sabtu (20/7/2024). Sebelumnya, harga emas batangan mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $2.483,60 pada Rabu (17/7/2024). Adapun, harga emas berjangka AS ditutup 2,3% lebih rendah menjadi US$2.399,10 per ons hingga Jumat (19/7/2024).

Dilansir Reuters, dolar AS naik sekitar 0,2% terhadap mata uang lainnya, sementara imbal hasil treasury 10 tahun juga naik, sehingga menekan harga emas batangan.

"Selain aksi ambil untung, pasar sedang lesu karena narasi soft landing ini; hal ini dapat menekan harga emas, karena investor akan mengalihkan uang dari investasi yang aman ke investasi yang lebih berisiko," kata Alex Ebkarian, kepala operasi di Allegiance Gold.

Sementara itu data Bloomberg menunjukkan, manager keuangan bertaruh harga emas akan melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun, menandakan kekhawatiran investor seputar kampanye pemilihan presiden S serta fokus baru pada tenggat pemangkasan suku bunga Federal Reserve.

Data pemerintah AS mingguan yang diterbitkan Jumat (19/7/2024) menunjukkan, hedge fund dan spekulan besar lainnya meningkatkan posisi net-long mereka dalam emas, yang sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap meningkatnya ketidakpastian politik dan ekonomi, ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun.



Harga Minyak

Sementara itu, West Texas Intermediate turun mendekati US$80 per barel, membukukan kerugian satu hari terbesar sejak awal Juni 2024.

Harga berjangka menutup penurunan mingguan kedua berturut-turut. Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, volatilitas tetap mendekati level terendah dalam beberapa tahun, sementara volume lebih rendah dari rata-rata 10 hari. Sentimen bearish di seluruh pasar komoditas yang lebih luas juga membebani minyak.

Namun, spread cepat WTI, perbedaan harga antara dua kontrak terdekatnya, mengalami backwardation. Pola bullish menandakan permintaan lebih besar daripada pasokan dalam jangka pendek.

Di pasar yang lebih luas, sistem komputer di bisnis dan layanan publik terganggu setelah pembaruan yang gagal dari program keamanan siber yang banyak digunakan melumpuhkan sistem Microsoft Corp. Penyebab mendasar dari masalah tersebut telah diperbaiki dan minyak berjangka terus diperdagangkan selama pemadaman.

Minyak mentah masih lebih tinggi tahun ini, dibantu oleh pembatasan pasokan OPEC+, penurunan stok AS baru-baru ini, dan ekspektasi suku bunga yang lebih rendah dari Federal Reserve.

Dalam jangka pendek, pedagang juga melacak kebakaran hutan di Kanada yang telah mengancam sebagian pasokan dan mendukung penetapan harga cepat, meskipun harga berjangka utama telah berjuang untuk arah akhir-akhir ini.



Harga Gandum

Harga gandum berjangka melambung, memangkas sebagian kerugian minggu ini, karena masalah pasokan yang baru dan aksi ambil untung investor membantu mengangkat harga dari posisi terendah baru-baru ini.

Kontrak untuk pengiriman gandum September 2024 melonjak sebanyak 3,9% menjadi US$5,5625 per bushel di Chicago, sebelum memangkas kenaikan.

Serangkaian laporan yang menimbulkan kekhawatiran pasokan, mulai dari panen yang tertunda di Prancis hingga perkiraan produksi yang berkurang di Jerman dan kekeringan yang berlebihan di Kanada, membantu mendorong pasar lebih tinggi pada Jumat (19/7/2024), mengimbangi prospek pasokan global yang melimpah musim ini.

Menurut Arlan Suderman, Kepala Ekonom Komoditas di StoneX Group Inc., pergerakan tersebut diperkuat oleh investor yang keluar dari sebagian taruhan pelemahan harga gandum setelah komoditas tersebut mendekati level terendah dalam hampir empat tahun awal minggu ini.

"Seberapa berkelanjutan itu? Saya pikir itu belum ditentukan," kata Suderman dalam sebuah wawancara telepon.

Dia menambahkan petani AS masih memiliki banyak gandum untuk dijual, yang dapat membatasi kenaikan pasar.