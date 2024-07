Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.150 Sekalipun Dolar AS Perkasa

Rupiah menguat 44 poin atau 0,27% menuju level Rp16.150,5 per dolar AS sekalipun mata uang Paman Sam menguat.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (12/7/2024) dan menyentuh level Rp16.150,5. Penguatan rupiah terjadi di tengah kenaikan laju greenback.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 44 poin atau 0,27% ke level Rp16.150,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS juga naik sebesar 0,09% ke posisi 104,53.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayoritas dibuka turun. Yen Jepang, misalnya melemah 0,24% bersamaan dengan won Korea sebesar 0,30%. Adapun yuan China juga melemah 0,06%, sementara baht Thailand turun 0,20% dan 0,20%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini akan fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp16.140 – Rp16.230 per dolar AS.

Dalam perdagangan sebelumya, kata Ibrahim, dolar AS diperdagangkan dalam kisaran yang ketat setelah kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan kongres.

“Ketua The Fed menandai melemahnya pasar tenaga kerja baru-baru ini sebagai faktor yang semakin penting dalam memutuskan kapan bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Powell, dalam pidatonya, mengatakan penurunan suku bunga tidak tepat sampai The Fed memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi menuju target 2%. Meski demikian, dia menilai peningkatan inflasi bukan satu-satunya risiko yang dihadapi

Menurut Ibrahim, ketua The Fed tersebut sedang mempersiapkan untuk penurunan suku bunga pada September 2024. Dia menambahkan saat ini para pelaku pasar mencari informasi lebih lanjut terkait komentar Powell jelang rilis data inflasi konsumen.

Dari dalam negeri, realisasi subsidi dan kompensasi energi pada 2024 diperkirakan membengkak. Peningkatan tersebut didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I/2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp155,7 triliun, dibandingkan Rp161,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu atau turun 3,8%.

“Namun, angka tersebut belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II/2024. Guna untuk menghindari defisit APBN, pemerintah berencana melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi,” tutur Ibrahim.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.

Ibrahim menilai defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Adapun defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

“Sehingga, dengan pengetatan penggunaan BBM subsidi, biaya subsidi bisa ditekan, alhasil pemerintah semakin dapat menghemat APBN 2024 dan berencana mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin,” pungkasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.