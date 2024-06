RUPS ELIT Sepakati Dividen dan Aksi Buyback Saham

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten teknologi PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (ELIT) atau Elitery akan membagikan dividen kepada pemegang saham dan melakukan buyback saham sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS luar biasa (RUPSLB) pada Rabu (26/5/2024).

Presiden Direktur Elitery Kresna Adiprawira mengatakan dari RUPST yang telah berlangsung, ELIT memutuskan untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp10 miliar kepada pemegang saham.

Jumlah saham beredar ELIT ialah 2,03 miliar saham. Oleh karena itu, pemegang saham ELIT akan mendapat cuan dividen Rp4,92 per saham.

"Kami memutuskan pembagian dividen ini untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Elitery. Oleh karena itu, keuntungannya juga dikembalikan kepada pemegang saham melalui pembagian dividen, sedangkan sisa keuntungan bersih perseroan akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung bisnis untuk siap berlari lebih jauh lagi di tahun 2024,” jelasnya dalam Paparan Publik, Rabu (26/5/2024).

Dirinya juga turut menyampaikan bahwa kinerja positif tahun 2023 telah mengantarkan ELIT meraih beberapa penghargaan dan memberikan hasil yang memuaskan. Ditambah kondisi pasar yang mendukung, hal ini memberikan banyak peluang bagi ELIT untuk terus berkembang dan meningkatkan layanan bisnis kepada pelanggan.

Mengutip laporan keuangan tahun buku 2023, Elitery mencatatkan laba bersih sebesar Rp17 miliar di tahun 2023, meningkat 77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp9,6 miliar. Pendapatan tahun 2023 tercatat sebesar Rp319,6 miliar, naik 79% dari pendapatan tahun sebelumnya yakni Rp178,6 miliar.

Sepanjang tahun 2023, laba kotor perusahaan juga mencapai Rp 73 miliar, meningkat 56% dibandingkan Rp 47 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, total aset mengalami kenaikan 90%, mencapai Rp 228 miliar pada tahun 2023, dibandingkan dengan total aset tahun 2022 yaitu sebesar Rp120 miliar.

Total ekuitas perseroan sebesar Rp120 miliar pada tahun 2023, naik 119% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 55 miliar.

Di sisi lain, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ELIT juga memutuskan buyback saham Rp2 miliar, dengan periode pembelian selama 12 bulan terhitung sejak persetujuan RUPS dan OJK.

Aksi korporasi buyback saham ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap saham ELIT agar lebih mencerminkan fundamental yang positif, di tengah fluktuasi pasar saham (IHSG) secara umum.

Lebih lanjutnya Kresna Adiprawira mengatakan Elitery terus berinovasi dalam kemajuan transformasi digital, salah satunya dengan memanfaatkan kekuatan Generative Artificial Intelligence (gen AI), melalui peluncuran Elipedia.

Dirancang dengan menggabungkan kecanggihan AI dan platform Vertex AI dari Google Cloud, serta Large Language Model (LLM), Elipedia menjadi inovasi terbaru dari Elitery yang siap merevolusi

Selain itu, dalam jangka ke depannya Elitery juga berencana untuk melaksanakan penambahan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan KBLI No. 62090 untuk aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, KBLI No. 6202 untuk aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, dan KBLI No. 62015 aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial.

"Hal ini menjadi salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar dan menambah aliran pendapatan baru," imbuhnya.

(Fasya Kalak Muhammad)