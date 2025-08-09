Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

Saham Petrosea (PTRO) diproyeksi memiliki ruang pertumbuhan tahun ini, didorong masuknya ke MSCI Small Cap Index dan upaya agresif membidik kontrak baru 2025.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 06:22
Share
Aktivitas alat berat kontraktor pertambangan PT Petrosea Tbk. (PTRO)/petrosea.com
Aktivitas alat berat kontraktor pertambangan PT Petrosea Tbk. (PTRO)/petrosea.com

Bisnis.com, JAKARTA — Saham emiten kontraktor pertambangan milik taipan Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) diperkirakan masih memiliki ruang pertumbuhan pada tahun ini. Optimisme tersebut ditopang oleh dua katalis utama, yakni masuknya PTRO ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap Index serta manuver perseroan dalam membidik kontrak baru sepanjang 2025.

Sebagaimana diketahui, MSCI telah resmi mengumumkan hasil kocok ulang atau rebalancing indeks yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. Untuk MSCI Small Cap Index, terdapat sejumlah saham baru yang masuk menjadi konstituen, di antaranya PTRO.

Seiring dengan masuknya PTRO ke dalam MSCI Small Cap Index, gerak saham pun bergeliat. Harga saham PTRO menanjak 9,10% pada perdagangan hari ini, Jumat (8/8/2025) ditutup di level Rp3.750 per lembar.

Harga saham PTRO pun kini kokoh di zona hijau, naik 35,75% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai seiring dengan masuknya ke dalam indeks MSCI Small Cap Index, saham PTRO prospektif dengan rekomendasi beli serta target harga dalam 12 bulan ke depan bisa menyentuh level Rp6.000 per saham.

"Rebalancing MSCI pada Agustus 2025 dapat berfungsi menjadi pendorong prospek langkah awal. Namun, potensi yang lebih realistis terletak pada tinjauan per November 2025," kata Sukarno dalam risetnya pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Sukarno juga masih melihat peluang peningkatan harga saham meskipun valuasi relatif saat ini tinggi, didorong prospek pertumbuhan kinerja, sinergi dengan perusahaan induk dan afiliasi, serta diversifikasi portofolio yang berkelanjutan.

Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan di saham PTRO seperti penurunan permintaan batu bara dan mineral, keterlambatan jadwal proyek, harga batu bara, bahan bakar, cuaca, regulasi, serta gangguan operasional.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus analis terbaru menunjukan bahwa sebanyak lima sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk PTRO. Target harga saham PTRO sendiri berada di level Rp5.250 per lembar dalam 12 bulan ke depan.

Pertambangan Petrosea (PTRO)
Pertambangan Petrosea (PTRO)

Halaman
  1. 1
  2. 2
  3. 3
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
12 menit yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future
Premium
2 jam yang lalu

The Startup Gambit: How Hary Tanoe’s Heir is Shaping Indonesia’s Digital Future

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Performance Overview of MSCI-Selected Stocks: CUAN and DSSA

Performance Overview of MSCI-Selected Stocks: CUAN and DSSA

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Ramalan Kinerja Saham MSCI Mini Agustus 2025, Ada PTRO, RATU, hingga TAPG

Ramalan Kinerja Saham MSCI Mini Agustus 2025, Ada PTRO, RATU, hingga TAPG

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI
Bursa & Saham
49 menit yang lalu

Ruang Bertumbuh Petrosea (PTRO) Prajogo Pangestu Usai Tembus MSCI

Kala Saham Bank Jumbo BBCA–BMRI Jadi Batu Sandungan IHSG Sentuh 8.000
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Kala Saham Bank Jumbo BBCA–BMRI Jadi Batu Sandungan IHSG Sentuh 8.000

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Di Balik Laju Cepat AADI & RATU Melenggang ke Indeks MSCI Small Cap

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing
Korporasi
4 jam yang lalu

Masuk MSCI Global, Saham DSSA & CUAN Jadi Magnet Baru Investor Asing

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Belum Sepenuhnya Menjalar ke Pasar Modal
Bursa & Saham
5 jam yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Belum Sepenuhnya Menjalar ke Pasar Modal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025