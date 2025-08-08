Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Rebalancing MSCI diharapkan menarik modal asing ke pasar saham Indonesia, meski net sell tahun ini Rp61,34 triliun. IHSG naik 0,78% di tengah sentimen positif.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:36
Share
Pegawai mengamati layar transaksi obligasi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati layar transaksi obligasi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Rebalancing Indeks MSCI diharapkan dapat meningkatkan aliran dana asing ke pasar modal Indonesia, meskipun saat ini tercatat net sell sebesar Rp61,34 triliun.
  • Investor asing mulai membeli saham di tengah momentum perombakan indeks MSCI, didukung oleh kinerja IHSG yang menunjukkan tren net foreign buy harian.
  • Sentimen positif dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dapat mendorong tren pembelian saham asing, namun investor diingatkan untuk berhati-hati terhadap potensi aksi profit taking jangka pendek.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Rebalancing Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mengerek aliran dana asing ke pasar modal Indonesia. 

Kocok ulang indeks MSCI menopang kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pada sesi pertama perdagangan hari ini, IHSG tumbuh 0,78% ke 7.548,72.

Meski demikian, sepanjang tahun ini angka net sell dana asing tercatat mencapai Rp61,34 triliun, data per Kamis (7/8/2025).

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mengatakan dalam pekan ini sudah terlihat adanya pembelian saham oleh investor-investor asing di tengah momentum perombakan indeks MSCI.

"Sebenarnya kalau lihat dari dinamika MSCI, dari sebelum penetapan indeks MSCI untuk saham saham kita yang masuk terutama saham Prajogo Pangestu, itu kan sebenarnya terdorong oleh kinerja IHSG yang mulai mengalami kondisi net foreign buy secara daily selama minggu ini," kata Nafan kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Nafan mengatakan, selama sentimen pasar positif, tren pembelian saham oleh investor asing ini dapat tetap berlanjut. Apalagi, fundamental makro ekonomi Indonesia masih solid dengan capaian tumbuh 5,12% pada kuartal II/2025 kemarin.

Baca Juga

"Buktinya pertumbuhan ekonomi kita di atas konsensus, di atas ekspektasi. Dan secara kuartalan kita sudah terhindar dari resesi teknikal," tegasnya.

Bersamaan dengan sentimen bagus ini, beberapa saham anggota baru indeks MSCI juga ikut tertiup angin. Misalnya saham-saham Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) dan PT Petrosea Tbk. (PTRO) yang dalam sesi pertama perdagangan hari ini melesat masing-masing 9,93% dan 11,63%. Termasuk emiten dari Sinar Mas Group, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang dalam sesi pertama perdagangan hari ini melesat 17,06%.

Dalam hal ini, Nafan meminta investor berhati-hati karena lonjakan tersebut biasanya hanya terjadi dalam jangka pendek.

"Euforianya hanya berlaku jangka pendek. Hati-hati. Bisa jadi aksi taking profit terjadi. Ini saja buktinya IHSG sudah di bawah 1% penguatannya, dari sebelumnya bisa di atas 2%. Jadi aksi profit taking terjadi. Ini perlu kita cermati," tegasnya.

Nafan melanjutkan, aral melintang seretnya dana asing masuk ke pasar modal Indonesia berkaitan dengan faktor dinamika kondisi perekonomian. Dari eksternal, ada dampak dari eskalasi perang dagang dan konflik geopolitik yang memanas. Dalam situasi ini menurutnya investor akan cenderung lebih konservatif memarkir investasinya pada aset-aset yang cenderung memberikan pengembalian lebih pasti.

"Ketika perdagangan global dan domestik terus kondusif, ya tentunya investasi di pasar modal bisa jadi pilihan utama," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
17 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium
47 menit yang lalu

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Setelah Pengumuman MSCI Agustus 2025, Arus Dana Asing Masuk Lagi?

Setelah Pengumuman MSCI Agustus 2025, Arus Dana Asing Masuk Lagi?

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost

Mitratel (MTEL) Sees New Analyst Recommendations After Performance Boost

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA

Adu Efisien, Sehat Operasional dan Untung Emiten Unggas: CPIN vs JPFA

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Rebalancing MSCI Bukan Satu-satunya Pemicu Inflow Asing, Ini Kata Analis

Ramalan Kinerja Saham MSCI Mini Agustus 2025, Ada PTRO, RATU, hingga TAPG

Ramalan Kinerja Saham MSCI Mini Agustus 2025, Ada PTRO, RATU, hingga TAPG

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI
Bursa & Saham
11 menit yang lalu

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5
Kurs
23 menit yang lalu

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia
Emas
23 menit yang lalu

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%
Korporasi
41 menit yang lalu

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025