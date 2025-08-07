Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

Sejumlah saham royal dividen tercatat masih memiliki valuasi murah, atau Mercy harga Bajaj.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 19:14
Share
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung beraktivitas di PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham royal dividen dalam indeks High Dividend 20 tercatat memiliki valuasi yang masih murah hingga Rabu (6/8/2025). Saham-saham tersebut masih memiliki price to earning ratio (PER) di bawah 10 kali dan price to book value (PBV) di bawah 1 kali.

Sebagaimana diketahui, nilai price earning ratio (PER) di bawah 10 kali biasa dijadikan acuan untuk menilai sebuah saham memiliki valuasi yang murah atau terdiskon. Sementara itu, nilai price to book value (PBV) di bawah satu kali bisa dijadikan acuan suatu saham tengah mengalami undervalue

Berdasarkan metode tersebut, terdapat sejumlah saham royal dividen yang memiliki harga terdiskon.

Merujuk data Terminal Bloomberg, saham-saham tersebut seperti misalnya PT Astra International Tbk. (ASII). ASII berdasarkan data Rabu (6/8/2025) memiliki PBV sebesar 0,9 kali, dengan PE sebesar 5,8 kali.

Masih dari Grup Astra, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) memiliki PBV sebesar 0,9 kali, dengan PER sebesar 4,8 kali.

Selanjutnya adalah saham perbankan, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Saham BBNI memiliki PBV sebesar 0,9 kali, dengan PER 7,3 kali.

Baca Juga

Saham batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) juga menjadi salah satu saham Mercy harga Bajaj dalam daftar ini. Saham ITMG saat ini memiliki PBV 0,8 kali, dengan PER 4,1 kali.

Kemudian saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) juga memiliki PBV 0,8 kali, dengan PER sebesar 8,6 kali.

Saham terakhir yang memiliki valuasi murah di indeks ini adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Saham BNGA memiliki PBV sebesar 0,7 kali, dengan PER sebesar 6,1 kali.

Sebelumnya, Analis dan VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi memandang outlook pasar modal pada paruh kedua 2025 akan cenderung lebih stabil hingga positif, yang dapat mempengaruhi kemampuan emiten membagikan dividen interim.

“Pertama, keberlanjutan pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral, dengan proyeksi bank sentral akan memangkas suku bunga sebesar 25-50 basis points,” tuturnya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Audi, pemangkasan suku bunga ini akan mendorong terjadinya rebalancing aset, termasuk oleh asing dengan membuka kembali peluang pada aset high risk.

Kedua, adalah stabilitas ekonomi makro global, terlebih dengan deeskalasi geopolitik, kesepakatan tarif AS dan normalisasi aktivitas ekonomi, khususnya China dan AS.

Faktor selanjutnya adalah stabilitas ekonomi dalam negeri, dengan normalisasi nilai rupiah, pertumbuhan PDB yang lebih solid dan daya beli yang masih terjaga. Katalis terakhir menurutnya adalah demand komoditas yang meningkat, khususnya pada sektor energi dan agri, yakni batu bara dan CPO.

“Sehingga hal ini akan berdampak cenderung positif pada emiten, terlebih dividend player,” ujar Audi. 

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Konglomerat TP Rachmat Lepas 1,36 Juta Saham Triputra Agro Persada (TAPG)

Konglomerat TP Rachmat Lepas 1,36 Juta Saham Triputra Agro Persada (TAPG)

Prospek IDX High Dividend 20 Setelah Musim Tebar Dividen Berakhir

Prospek IDX High Dividend 20 Setelah Musim Tebar Dividen Berakhir

Antam (ANTM) Beberkan Alasan Guyur Dividen 100% dari Laba Bersih

Antam (ANTM) Beberkan Alasan Guyur Dividen 100% dari Laba Bersih

Pilihan Saham Properti ‘Murah’ usai BI Rate Turun

Pilihan Saham Properti ‘Murah’ usai BI Rate Turun

ACES Ekspansif Tetapi Sahamnya Menjauh dari Target Harga, Buy or Bye?

ACES Ekspansif Tetapi Sahamnya Menjauh dari Target Harga, Buy or Bye?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025
Korporasi
8 menit yang lalu

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor
Bursa & Saham
10 menit yang lalu

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj
Bursa & Saham
15 menit yang lalu

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar
Korporasi
1 jam yang lalu

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar
Komoditas
2 jam yang lalu

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025