Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Syailendra Capital, didirikan oleh Jos Parengkuan, menyesuaikan strategi investasi usai rebalancing MSCI Agustus 2025, fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan optimasi saham.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:10
Share
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta./Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta./Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Ringkasan Berita
  • Syailendra Capital akan menerapkan strategi investasi yang selektif dan berbasis analisis fundamental mendalam setelah rebalancing Indeks MSCI.
  • PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) masuk ke MSCI Global Standard Index, menggantikan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang pindah ke MSCI Small Cap Index.
  • Rebalancing Indeks MSCI diharapkan mendorong aliran dana asing ke pasar modal Indonesia, dengan IHSG ditutup menguat di level 7.533,38.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Syailendra Capital, manajer investasi yang didirikan The Dragon of IDX Jos Parengkuan, Roy Himawan, dan David Tanuri menyebut rebalancing Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) per Agustus 2025 akan berpengaruh terhadap strategi perusahaan ke depan. 

Rendy Wijaya, Fund Manager Syailendra Capital menjelaskan para manajer investasi akan selektif dalam penempatan investasinya. "Kami melakukan pengelolaan portfolio secara aktif dan selektif, sehingga keputusan investasi dalam arti penentuan underlying pada produk reksa dana saham Syailendra lebih didasarkan pada analisis fundamental yang mendalam," kata Rendy kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Dia menyebut dalam pemilihan portofolio, Syailendra berfokus kepada potensi pertumbuhan jangka panjang dan mengoptimalkan kinerja saham. 

Dalam daftar baru indeks MSCI yang dirilis hari ini, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) resmi masuk ke MSCI Global Standard Index. Keduanya menggantikan posisi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang bergeser ke MSCI Small Cap Index. 

Untuk MSCI Small Cap Index, selain ADRO, saham yang masuk meliputi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), serta PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Sementara itu, saham yang keluar dari  MSCI Small Cap Index adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).

Baca Juga

Pengumuman rebalancing ini mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona hijau pada perdagangan hari ini, Jumat (8/8/2025). IHSG menguat di level 7.533,38, didorong saham-saham seperti CUAN, DSSA hingga PTRO yang menguat.

"Sejalan dengan dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia, kami positif dengan semakin bertambahnya konstituen dari IHSG yang masuk menjadi konstituen indeks MSCI, maka semakin banyak opsi bagi investor asing untuk menempatkan dana investasinya di pasar saham Indonesia," kata Rendy.

Rebalancing indeks MSCI juga diharapkan mendorong aliran investor asing masuk pasar modal Indonesia. Berdasarkan data penutupan perdagangan hari ini, Jumat (8/8/2025), secara year to date (ytd) angka net sell dana asing mencapai Rp61,85 triliun.

Rendy mengatakan, semakin banyak konstituen dari IHSG yang dapat masuk menjadi konstituen indeks MSCI, maka hal ini akan berdampak positif terhadap aliran dana asing ke IHSG secara umum. 

"Karena dengan bertambahnya konstituen IHSG yang masuk ke dalam indeks MSCI, maka hal ini dapat berpeluang menjadi opsi tambahan bagi investor asing untuk membeli saham yang listing di pasar saham Indonesia," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
17 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium
47 menit yang lalu

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

Paling Tajir, Intip 10 Manajer Investasi dengan Dana Kelolaan Reksa Dana Tebal

Bakal Umumkan Dividen, Reksa Dana Manfaatkan Peluang Emas di Saham BMRI Cs saat IHSG Anjlok

Bakal Umumkan Dividen, Reksa Dana Manfaatkan Peluang Emas di Saham BMRI Cs saat IHSG Anjlok

Syailendra Capital Bicara Peran Penting Manajer Investasi Masuk Ekosistem Dana Pensiun

Syailendra Capital Bicara Peran Penting Manajer Investasi Masuk Ekosistem Dana Pensiun

Jos Parengkuan: Jadi Investor adalah Pekerjaan Terbaik di Dunia

Jos Parengkuan: Jadi Investor adalah Pekerjaan Terbaik di Dunia

Lo Kheng Hong dan Jos Parengkuan Justru Tak Diversifikasi Saham, Ini Alasannya

Lo Kheng Hong dan Jos Parengkuan Justru Tak Diversifikasi Saham, Ini Alasannya

Dua Legenda Pasar Saham Indonesia Bocorkan Trik Sukses Raih Cuan

Dua Legenda Pasar Saham Indonesia Bocorkan Trik Sukses Raih Cuan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI
Bursa & Saham
11 menit yang lalu

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5
Kurs
23 menit yang lalu

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia
Emas
23 menit yang lalu

Harga Emas Cetak Rekor Baru Usai Trump Kenakan Tarif Impor Logam Mulia

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%
Korporasi
41 menit yang lalu

Emiten Aguan PANI Catat Marketing Sales Rp1,2 Triliun Semester I/2025, Turun 63%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Pekerjaan Besar Tarik Modal Asing ke Pasar Saham Pasca Rebalancing Saham MSCI

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Kurs Rupiah Penutupan Perdagangan Pekan Ini (8/8), per Dolar AS Rp16.292,5

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Strategi Investasi Broker The Dragon Jos Parengkuan (Syailendra) Usai Rebalancing Indeks MSCI

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Jadwal Libur Bursa Efek Indonesia (BEI) Agustus 2025, Ada Tambahan Pertengahan Bulan

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Saham INKP, SCMA & BRPT Tancap Gas Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (8/8) Ditutup Melemah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

3

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

4

Uji Tanding Kinerja Saham Baru Pilihan MSCI, Emiten Prajogo (CUAN) Hingga Sinar Mas (DSSA)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025