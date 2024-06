Grup Djarum (TOWR) Guyur Dividen Final Rp901 Miliar ke Investor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) akan membagikan dividen final dengan total Rp901 miliar ke pemegang sahamnya.

Direktur Sarana Menara Nusantara Adam Gifari menyampaikan untuk tahun buku 2023, TOWR membagikan total dividen sebesar Rp1,2 triliun. Dividen interim sebesar Rp298,79 telah dibagikan sebelumnya oleh TOWR.

"Dividen final yang akan dibagikan sekitar Rp901 miliar," kata Adam dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

Dia melanjutkan, dividen final ini setara dengan Rp18,1 per saham. Adapun pada dividen interim sebelumnya, TOWR membagikan dividen interim sebesar Rp6 per saham.

Adapun jumlah dividen final yang dibagikan oleh TOWR ini tercatat sama seperti tahun lalu, yaitu sebesar Rp901,36 miliar atau Rp18,1 per saham.

Berdasarkan laporan keuangannya, TOWR membukukan pendapatan sebesar Rp11,74 triliun di tahun 2023. Pendapatan ini naik 6,39% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,03 triliun.

Akan tetapi, kenaikan pendapatan ini tak diiringi oleh kenaikan laba bersih TOWR. Tahun lalu, TOWR mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,25 triliun. Laba bersih ini turun 5,49% dari tahun 2022 yang sebesar Rp3,44 triliun.

Dari sisi operasional, hingga kuartal I/2024 TOWR mencatatkan total menara sebesar 31.049 menara. Sementara itu, total fiber optik TOWR tercatat sebesar 220.975 km.

Fiber optic ini terdiri dari fiber to the tower (FTTT) sepanjang 186.571 km, fiber to the home (FTTH) sepanjang 15.381 km, serta backbone dan submarine sepanjang 19.023 km.

Sementara itu, di sisi kinerja keuangan hingga kuartal I/2024 TOWR membukukan kenaikan pendapatan 6,3% menjadi Rp2,86 triliun, dari Rp3,04 triliun secara tahunan atau year on year (yoy).

Laba bersih TOWR juga ikut meningkat di kuartal I/2024. TOWR mencatatkan laba bersih sebesar Rp797,4 miliar, naik 6% dari kuartal I/2023 yang sebesar Rp752,4 miliar.