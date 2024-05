Penguatan Harga Minyak Ikut Kerek Saham-Saham Wall Street

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham di Wall Street menguat berkat penguatan harga minyak mentah yang melonjak setelah data ekonomi yang optimis pada hari Jumat (24/5) karena para investor memposisikan diri menjelang akhir pekan Memorial Day AS yang panjang dan awal musim panas yang tidak resmi.

Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 4,33 poin, atau 0,01%, menjadi 39.069,59, S&P 500 (.SPX), naik 36,88 poin, atau 0,70%, menjadi 5.304,72 dan Nasdaq Composite (.IXIC), bertambah 184,76 poin, atau 1,1%, menjadi 16.920,79.

Sementara itu, Harga minyak mentah naik tipis, setelah berada di bawah tekanan hampir sepanjang minggu karena gagasan kebijakan Fed yang membatasi dan berkepanjangan mengurangi prospek permintaan.

Minyak mentah AS naik 1,11% menjadi $77,72 per barel, sementara Brent menetap di $82,12 per barel, naik 0,93% hari ini.

Nasdaq yang sarat saham teknologi dan S&P 500 menguat, sementara Dow Jones ditutup lebih tinggi. Adapun risalah rapat kebijakan Federal Reserve terbaru memberikan nada hawkish, data ekonomi yang solid mengisyaratkan kemungkinan kenaikan inflasi dan pendapatan pembuat chip megacap Nvidia (NVDA.O) yang mengalahkan dan menaikkan laporan ini menyulut kembali semangat investor terhadap kecerdasan buatan.

"Setelah hari yang sangat berat kemarin, sangat menyenangkan melihat kenaikan menjelang libur panjang akhir pekan," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska dikutip dari Reuters. "Perekonomian terus memberikan kejutan positif. Itu sebabnya saham-saham mendekati titik tertinggi sepanjang masa."

Secara mingguan, S&P 500 dan Nasdaq meraih kenaikan kelima berturut-turut pada Jumat hingga Jumat, sementara Dow berada di jalur untuk menghentikan kenaikan beruntun lima minggunya.

Investor semakin pesimis terhadap narasi suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama setelah rilis risalah The Fed pada hari Rabu, serta pernyataan hati-hati dari para pengambil kebijakan yang menyatakan keraguan apakah inflasi memang berada pada lintasan penurunan yang dapat diandalkan.

Pasar keuangan kini memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga pada tahun 2024, jauh dari enam penurunan suku bunga yang diproyeksikan pada awal tahun.

Dari sisi ekonomi, pesanan baru untuk barang-barang tahan lama AS meningkat lebih dari perkiraan, sementara laporan akhir Universitas Michigan mengenai sentimen konsumen bulan Mei meningkat lebih tinggi.

“Realisasi bahwa perekonomian tidak melambat telah mendorong kembali penurunan suku bunga di musim panas,” tambah Detrick. "Juli kemungkinan besar tidak akan terjadi, tapi seperti yang dikatakan (Ketua Fed) Jerome Powell, dengan membaiknya data inflasi selama musim panas, penurunan suku bunga di bulan September memiliki peluang yang kuat."

Saham-saham negara berkembang kehilangan 0,73%. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS), ditutup melemah 0,88%, sedangkan Nikkei Jepang (.N225), kehilangan 1,17%.

Imbal hasil (yield) obligasi Treasury bervariasi setelah laporan mengkonfirmasi perekonomian AS tetap tangguh, yang dapat meyakinkan The Fed untuk menunda pemotongan suku bunga tahun ini.

Obligasi obligasi 10 tahun terakhir naik harganya menjadi 32/2 dan menghasilkan 4,4669%, dari 4,475% pada akhir Kamis.

Harga obligasi 30 tahun terakhir naik pada 32/4 dan menghasilkan imbal hasil 4,5729%, dari 4,58% pada akhir Kamis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel