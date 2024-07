Saham Nvidia dan Optimistis Ketua The Fed Bikin Wall Street Terbang

S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi didorong oleh kenaikan saham Nvidia dan optimisme Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell.

Bisnis.com, JAKARTA - S&P 500 dan Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Rabu dini hari (10/9/2024), didorong oleh kenaikan saham Nvidia setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan kepada anggota parlemen bahwa lebih banyak data ekonomi yang baik akan memperkuat alasan penurunan suku bunga.

Pembuat chip AI Nvidia (NVDA.O), naik 2,5%, mengimbangi penurunan saham chip lainnya. Microsoft (MSFT.O), merosot 1,4%, sementara Tesla (TSLA.O), bertambah 3,7%, menjadikan kenaikannya pada tahun 2024 menjadi 5%.

Ini adalah rekor penutupan tertinggi keenam berturut-turut di Nasdaq dan kelima berturut-turut di S&P 500 karena optimisme terhadap pertumbuhan AI di seluruh korporasi AS mengimbangi ketidakpastian seputar jalur penurunan suku bunga The Fed.

Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres, Powell mengatakan bahwa meskipun inflasi “tetap di atas” target soft-landing sebesar 2%, inflasi telah membaik dalam beberapa bulan terakhir dan “lebih banyak data yang baik akan memperkuat” alasan penurunan suku bunga.

Namun, kepala bank sentral tersebut bersikeras bahwa dia tidak "mengirimkan sinyal apa pun mengenai waktu tindakan apa pun di masa depan."

Pasar telah memperkirakan pelonggaran sebesar 50 basis poin untuk tahun ini, melihat peluang hampir 72% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan bulan September The Fed, menurut FedWatch CME. Taruhan tersebut berada di bawah 50% sebulan yang lalu.

“Perekonomian AS, dan saat ini pasar tenaga kerja AS, secara mengejutkan sangat tangguh sepanjang tahun 2024 dan asumsi dasar kami adalah bahwa resesi bukanlah hasil yang paling mungkin terjadi, namun kami harus terus memperkirakan pertumbuhan moderat melalui keseimbangan ini. tahun ini dan tahun depan,” kata Bill Northey, direktur investasi senior di U.S. Bank Wealth Management.

Data inflasi juga akan dirilis minggu ini, termasuk indeks harga konsumen pada hari Kamis dan pembacaan indeks harga produsen pada hari Jumat.

Saham JPMorgan (JPM.N), dan Wells Fargo (WFC.N), naik lebih dari 1% dan Citi (C.N), naik 2.8%. Ketiga bank tersebut akan merilis hasil kuartalannya pada hari Jumat, menandai dimulainya musim laporan laba kuartal kedua.

Reuters melaporkan bahwa The Fed sedang mempertimbangkan perubahan aturan yang dapat menghemat modal bank-bank besar sebesar miliaran dolar.

Analis rata-rata melihat perusahaan-perusahaan S&P 500 meningkatkan laba per saham agregat mereka sebesar 10,1% pada kuartal kedua, naik dari kenaikan 8,2% pada kuartal pertama, menurut data LSEG I/B/E/S.

S&P 500 naik 0,07% mengakhiri sesi pada 5.576,98 poin.

Nasdaq menguat 0,14% menjadi 18.429,29 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,13% menjadi 39.291,97 poin.

Bahkan ketika S&P 500 naik, jumlah saham yang mengalami penurunan melebihi jumlah saham yang naik dalam indeks (.AD.SPX), dengan rasio 1,5 banding satu.