Wall Street Anjlok Usai The Fed Beri Sinyal Terbaru Soal Suku Bunga

Wall Street ditutup melemah pada akhir perdagangan Rabu (22/5/2024), usai pejabat The Fed beri sinyal baru soal penurunan suku bunga dalam FOMC meeting.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York ditutup melemah pada akhir perdagangan Rabu (22/5/2024) waktu setempat, karena investor menganalisis risalah pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve (The Fed) AS.

Mengutip Reuters, Kamis (23/5/2024), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,51% atau 201,95 poin ke 39.671,04, indeks S&P 500 juga melemah 0,27% atau 14,4 poin ke 5.307,01, dan Nasdaq tergelincir 0,18% atau 31,08 poin ke 16.801,54.

Ketiga indeks saham utama AS melemah secara signifikan pada perdagangan sore, memperpanjang kerugian setelah The Fed merilis risalah rapat yang menunjukkan para pejabat kecewa dengan data inflasi baru-baru ini dan percaya bahwa “disinflasi kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.”

"Lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama' adalah pemicu tekanan terhadap pasar saat ini," kata Greg Bassuk, CEO AXS Investments di New York. "The Fed menegaskan kekhawatirannya bahwa mereka belum melihat kemajuan lebih lanjut dalam inflasi."

"Dan hal ini, ditambah dengan kekhawatiran investor terhadap inflasi pasar yang berlebihan, memicu kegelisahan di Wall Street," tambah Bassuk.

Sementara itu, saham Nvidia Corp (NVDA.O) naik lebih dari 4% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah pembuat chip megacap tersebut memperkirakan pendapatan kuartalan di atas perkiraan.

Hasil kuartalan yang beragam dari saham Target (TGT.N) dan TJX (TJX.N) menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan konsumen AS.

Laporan triwulanan Nvidia yang akan datang dapat menguji lebih lanjut reli saham-saham AS, yang sebagian besar didorong oleh masa depan teknologi kecerdasan buatan.

Sentimen investor meningkat "bahwa Nvidia, sektor chip secara umum, dan pasar secara keseluruhan telah mengalami kemajuan terlalu tinggi dan terlalu cepat," kata Bassuk.

"Kami pikir hype seputar Nvidia terlalu berlebihan dan kami pikir investor akan lebih bijaksana untuk melihat saham dengan lebih hati-hati hari ini."

Data ekonomi menunjukkan penjualan rumah yang ada di AS berada di bawah perkiraan analis, sementara data inflasi inti dari Inggris yang lebih tinggi dari perkiraan mendorong investor untuk mengurangi taruhan terhadap penurunan suku bunga Bank of England bulan depan.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyerukan pemilihan umum pada tanggal 4 Juli. Partai Konservatif yang berkuasa diperkirakan akan kalah dari Partai Buruh.

"Jelas Sunak berharap bahwa unsur kejutan akan menguntungkannya...tapi saya tidak berpikir pasar akan tergerak oleh hal ini," kata Jane Foley, kepala strategi FX di Rabobank di London.

"Itu tidak mengubah fakta bahwa Partai Buruh unggul 20 poin dalam jajak pendapat."

Saham-saham Eropa mundur karena data inflasi Inggris yang lebih kuat dari perkiraan menyusul laporan tentang kemungkinan tarif Tiongkok terhadap mobil impor.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) kehilangan 0,34% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) merosot 0,39%.

Saham-saham emerging market menguat 0,12%. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) ditutup 0,31% lebih tinggi, sedangkan Nikkei Jepang (.N225) kehilangan 0,85%.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik tipis dari posisi terendah sesi setelah rilis risalah rapat The Fed.

Harga obligasi acuan 10 tahun terakhir turun 32/4 menjadi menghasilkan 4,4276%, dari 4,414% pada akhir Selasa (22/5).

Harga obligasi 30 tahun naik 32/5 menjadi menghasilkan 4,5443%, dari 4,554% pada akhir Selasa.

Sementara itu, harga Minyak mentah AS turun 1,39% menjadi US$77,57 per barel, sementara Brent menetap di US$81,90 per barel, turun 1,18% hari ini. Adapun, harga emas anjlok, mundur dari rekor tertinggi baru-baru ini.

