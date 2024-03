10 Saham Paling Boncos Sepekan saat IHSG Lesu, DIVA, PTMP, PEHA Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham membukukan penurunan harga paling dalam atau top losers sepanjang sepekan perdagangan periode 25 hingga 28 Maret 2024 saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau lesu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham-saham berikut anjlok dan berada di posisi top losers. Saham di urutan pertama adalah PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (DIVA) dengan penurunan sebesar 25,17% ke posisi Rp107 dari posisi pekan sebelumnya yaitu Rp143 per saham.

Selanjutnya ada saham PT Buana Artha Anugerah Tbk. (STAR) yang ambles 24,05% ke posisi Rp60 per saham dari level pekan lalu sebesar Rp79 per saham disusul saham PT Mitra Pack Tbk. (PTMP) yang anjlok 21,61% ke level Rp156 per saham.

Kemudian saham PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM) yang melemah sebesar 21,57% ke level Rp80 per saham dari posisi pekan lalu sebesar Rp102 per saham. Menyusul di urutan kelima adalah PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK) dengan penurunan saham sebesar 21,43% ke posisi Rp88 per saham.

Selanjutnya di posisi ke-6 saham paling boncos ada INDX yang turun 19,81% ke level Rp85 dari posisi pekan lalu sebesar Rp106 per saham. Kemudian saham MBAP yang turun sebesar 18,23% ke level Rp3.320 per saham dari sebelumnya Rp4.060 pada pekan lalu.

Posisi kedelapan adalah PT Phapros Tbk. (PEHA) yang melemah 18,11% ke posisi Rp520 dari pekan sebelumnya di level Rp636 per saham.

Kemudian saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. (BOLA) dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (GOLD) yang masing-masing turun 17,74% dan 17,71%. BOLA berada di level Rp102 per saham dan GOLD di posisi Rp316 per saham.

Bursa Efek Indonesia mencatat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 0,83% pada peridose 25 Maret sampai 28 Maret 2024.

BEI mencatat rata-rata nilai transaksi harian saham naik sebesar 10,88% menjadi Rp11,27 triliun dari Rp10,17 triliun pada sepekan yang lalu. Kapitalisasi pasar mengalami perubahan sebesar 0,48% dari Rp11.748 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.692 triliun pada penutupan pekan ini.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini turun sebesar 0,83% dengan ditutup berada pada posisi 7.288,813 dari 7.350,152 pada penutupan pekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 10,10% selama sepekan, menjadi 14,83 miliar lembar saham dari 16,50 miliar lembar saham pada sepekan lalu. Rata-rata frekuensi transaksi harian saham turut mengalami perubahan sebesar 10,53% menjadi 1,020 ribu kali transaksi dari 1,139 ribu kali transaksi pada sepekan lalu.

Investor asing pada Kamis (28/3) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp390,5 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp26,28 triliun.

Selain itu, selama sepekan terdapat 3 obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2024, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2024, serta Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024. Ketiga obligasi tersebut dicatatkan pada Kamis (28/3).

Daftar 10 Saham Top Losers Sepekan:

1. DIVA: Rp107 (-25,17%)

2. STAR: Rp60 (-24,05%)

3. PTMP: Rp156 (-21,61%)

4. CHEM: Rp80 (-21,57%)

5. TOSK: Rp88 (-21,43%)

6. INDX: Rp85 (-19,81%)

7. MBAP: Rp740 (-18,23%)

8. PEHA: Rp520 (-18,11%)

9. BOLA: Rp102 (-17,74%)

10. GOLD: Rp316 (-17,71%)

