Ramalan Indeks ESG Leaders pada Tahun Politik 2024, Masih Menarik?

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks ESG Leaders atau IDXESGL diproyeksikan mendapat sejumlah sentimen positif pada tahun ini, khususnya dari momentum pemilihan umum atau pemilu yang akan berlangsung pada Februari mendatang.

Sepanjang 2023, IDXESGL membukukan penguatan sebesar 11% year-to-date (YtD) menuju 155,71. Kinerja ini lebih tinggi dibandingkan indeks komposit (IHSG) yang menguat 6,16% YtD. Adapun penguatan indeks ditopang saham Prajogo Pangestu dan perbankan.

Sementara itu, pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (9/1/2024), indeks ESG Leader terpantau melemah sebesar 3,56 poin atau 2,28% menuju level 152,57.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa meski sedang mengalami koreksi wajar, sejatinya tren pergerakan indeks ESG Leaders secara mayor masih relatif mengalami peningkatan atau uptrend.

Menurutnya, pada tahun ini, IDXESGL masih akan menikmati sejumlah sentimen positif. Salah satunya datang dari komitmen ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, yang secara umum mendukung implementasi energi baru terbarukan (EBT) dan green economy.

“Ini adalah salah satu sentimen positif untuk indeks ESG Leader ke depan, apalagi kita akan menghadapi momentum pemilu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/1/2024).

Nafan menuturkan bahwa meski ada unsur wait and see dari para investor, setidaknya janji politik yang dimiliki ketiga paslon presiden dan wakil presiden juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang menargetkan net zero emission pada 2060.

Oleh karena itu, siapa pun yang terpilih dalam pilpres, diyakini akan tetap mengimplementasikan EBT karena berkaitan dengan visi misi paslon dan sesuai dengan target pemerintah.

“IDXESGL masih prospektif dan sehubungan dengan siapa pun yang menjadi pemenang pilpres, pasti akan berkomitmen menerapkan EBT karena terkait dengan janji politik yang mereka usung dan sesuai dengan target pemerintah Indonesia terkait net zero emission,” tuturnya.

Dengan demikian, dia menyatakan emiten yang menerapkan ESG dalam tata kelola perusahaannya juga berpeluang dilirik oleh para pelaku investor. Kecenderungannya, investor akan mencermati saham-saham tersebut dalam rangka akumulasi.

“Dan tentunya ini juga turut mempengaruhi keputusan manajer investasi dalam mengelola reksa dana, apalagi reksa dana berbasis ESG termasuk dalam radar sebagai salah satu instrumen yang esensial untuk menjadi portofolio mereka,” kata Nafan.

