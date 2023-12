Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin (11/12/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Senin (11/12/2023). Analis pun memberikan sejumlah rekomendasi saham.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyampaikan awal pekan pergerakan IHSG masih diwarnai oleh pasca rilis data perekonomian mengenai cadangan devisa. IHSG kembali akan ditopang oleh data perekonomian berupa neraca perdagangan yang diperkirakan akan membaik di tengah kembali normalnya mobilitas masyarakat.

"Namun, masih adanya peluang risiko koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor mengingat kemampuan naik IHSG cukup terbatas," papar William dalam publikasi riset.

Hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas dalam rentang 6.954-7.174. Rekomendasi saham pilihannya adalah AALI, ICBP, JSMR, TLKM, ITMG, BSDE, AKRA.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan IHSG rawan uji support level 7.100 dengan resistance di posisi 7.200 dan pivot di level 7.150. Rally IHSG mulai terbatas, dengan terbentuk upper shadow panjang di Jumat (8/12/2023).

“Stochastic RSI mengindikasikan pembentukan deathcross di overbought area. Dengan demikian, IHSG diperkirakan rawan koreksi ke support level 7100,” katanya dalam riset harian, dikutip Minggu (10/12/2023).

Hingga penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG mencatatkan level Rp7.159 atau mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Secara year-to-date, IHSG telah mengalami peningkatan sebesar 4,51%.

Perdagangan Jumat ditutup dengan 228 saham menguat, 297 saham melemah, serta 240 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.506,11 triliun.

Mayoritas sentimen yang akan mempengaruhi IHSG Senin berasal dari data ekonomi yang akan dirilis pekan ini. Salah satunya adalah AS yang akan merilis data tingkat pengangguran dan inflasi per November 2023. Data ekonomi terbaru AS meningkatkan peluang The Fed untuk menahan suku bunga acuan di FOMC 13 Desember 2023 mendatang.

Menyusul FOMC The Fed, ECB dan BoE juga akan mengadakan pertemuan pada pekan depan pada Kamis (14/12/2023). ECB dan BoE diperkirakan akan mengambil langkah yang sama, dengan menahan suku bunga acuan di 5,25% dan 4,5% pada pertemuan Desember 2023.

Dari regional, China akan merilis data inflasi yang diperkirakan deflasi sebesar 0,1% untuk November 2023. Selain itu, China juga akan merilis China New Yuan Loans yang diperkirakan naik ke 1,300 miliar yuan di November 2023.

Seiring dengan prediksi IHSG tersebut, Valdy merekomendasikan saham untuk perdagangan Senin, yaitu MAPI, MEDC, HRUM, ADMR, UNTR, ADRO, dan CPIN.

