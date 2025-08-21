Bisnis Indonesia Premium
BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menargetkan dana Rp3 triliun dari penerbitan obligasi dan sukukuntuk pengembangan BSD City.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 14:23
engendara sepeda motor melintasi logo BSD City di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (9/12/2023). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
engendara sepeda motor melintasi logo BSD City di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (9/12/2023). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) bersiap menghimpun dana melalui penerbitan obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan dengan target dana Rp3 triliun untuk memacu pengembangan BSD City. 

Dalam keterbukaan informasi, entitas Sinar Mas Land ini akan meluncurkan Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana Rp2 triliun. Pada tahap pertama tahun 2025, BSDE menawarkan obligasi senilai maksimal Rp500 miliar.

BSDE membagi obligasi ke dalam tiga seri. Seri A bertenor 3 tahun, Seri B 5 tahun, dan Seri C 7 tahun. Pembayaran dilakukan penuh saat jatuh tempo.

Sementara itu, bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran kupon pertama dijadwalkan pada 23 Desember 2025. 

Adapun, jatuh tempo masing-masing seri adalah 23 September 2028 untuk Seri A, 23 September 2030 untuk Seri B, dan 23 September 2032 untuk Seri C.

Tak hanya obligasi, BSDE juga menyiapkan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dengan target sisa imbalan ijarah Rp1 triliun. Pada tahap pertama 2025, nilai penawaran mencapai Rp500 miliar.

Sama seperti obligasi, sukuk ijarah BSDE juga terdiri dari tiga seri. Seri A berjangka waktu 3 tahun, Seri B 5 tahun, dan Seri C 7 tahun dengan pembayaran sisa imbalan dilakukan penuh pada saat jatuh tempo.

Cicilan imbalan ijarah akan dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama jatuh pada 23 Desember 2025. Adapun pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo dilakukan pada 23 September 2028 untuk Seri A, kemudian 23 September 2030 untuk Seri B, dan 23 September 2032 untuk Seri C.

Manajemen BSDE menjelaskan seluruh dana dari penerbitan obligasi dan sukuk masing-masing sebanyak 88% akan digunakan untuk pengembangan BSD City, di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan, peningkatan pipa saluran air bersih, perawatan taman, hingga pembangunan jaringan listrik. 

“Sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja meliputi pembayaran beban umum, administrasi, dan beban penjualan,” tulis manajemen BSDE. 

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah BSDE meliputi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun Bank Bukopin menjadi wali amanat. 

Di samping itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAA kepada BSDE untuk obligasi berkelanjutan dan suku ijarah yang diterbitkan dengan peringkat perusahaan adalah stabil. 

Berikut jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah BSDE:

- Masa penawaran awal: 21 Agustus – 4 September 2025

- Tanggal efektif: 15 September 2025

- Masa penawaran umum: 17 – 18 September 2025

- Tanggal penjatahan: 19 September 2025

- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 23 September 2025

- Tanggal distribusi secara elektronik: 23 September 2025

- Tanggal pencatatan di BEI: 24 September 2025

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

