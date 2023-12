IHSG Ditopang Data IKK, Ajaib Jagokan Saham MEDC, MYOR, PGEO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada perdagangan Senin (11/12/2023). Ajaib Sekuritas merekomendasikan saham MYOR, PGEO, MEDC.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menyampaikan pada perdagangan Jumat (8/12/2023), IHSG ditutup naik +0,35% atau +24,97 poin di level 7.159,59. Hari ini IHSG diprediksi bergerak mixed dan melemah terbatas dalam range 7.090-7.200.

Sementara itu, dalam sepekan (4-8 Desember 2023) IHSG menguat 1,41%, akselerasi tersebut menambah reli IHSG yang ditutup positif dalam 6 minggu beruntun.

Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2023 tercatat sebesar 123,6. Meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 124,3, posisi IKK pada November 2023 masih berada di level optimis.

Indeks konsumen tetap solid di tengah tingginya tingkat suku bunga sebesar 6% akibat ditopang oleh stimulus fiskal dari pemerintah, seperti program PPN DTP dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari mancanegara, data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) tercatat kokoh meskipun suku bunga telah naik ke level tertinggi sejak 2001. Pada November 2023, tingkat pengangguran (unemployment rate) tercatat 3,7%, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 3,9% dan rata-rata 50 tahun terakhir sebesar 6,2%.

Pada periode yang sama, non-farm payroll juga meningkat menjadi 199 ribu, dibandingkan bulan Oktober 2023 sebesar 150 ribu. Hal ini memberikan kekhawatiran pelaku pasar akan inflasi yang masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%. Rilis tersebut juga membawa kenaikan imbal hasil US Treasury +1,88% ke level 4,23% pada Jumat (8/12).

Dari Asia, pertumbuhan ekonomi (PDB) Jepang pada Kuartal III-2023 terkoreksi 2,9% yoy akibat melemahnya konsumsi dan ekspor. PDB tersebut juga merosot dibandingkan kuartal sebelumnya, dimana tercatat tumbuh 3,6% yoy.



Rekomendasi saham pilihan Ajaib Sekuritas



MYOR

Buy :2.400

TP :2.470

Stop loss: <2.340

MYOR berpotensi reversal dari bearish jangka pendek membentuk pola bullish harami di area support. MACD bar histogram melemah dalam momentum akumulasi dan indikator stochastic golden cross.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2023 tercatat masih di level optimis dan tetap stabil di level 123,6. Selain itu, sektor konsumsi menarik dicermati menjelang pemilu 2024. Per September 2023, MYOR catatkan kenaikan pendapatan 3,01% yoy di level Rp22,89 triliun. Sementara, laba bersih MYOR terakselerasi 87% yoy menjadi Rp2,02 triliun.



MEDC

Buy :1.050

TP : 1.085

Stop loss: <1.015

MEDC berpotensi bullish reversal di atas MA-5 membentuk bullish piercing di area support. Indikator MACD bar histogram positif dan stochastic oscillator golden cross di area oversold.

Harga crude oil kembali memuncak setelah Arab Saudi dan Rusia mengimbau agar semua anggota OPEC+ bergabung dalam perjanjian pengurangan produksi pada 7 Desember 2023. Pernyataan tersebut muncul setelah pada pekan sebelumnya OPEC dan Rusia menyetujui pemangkasan sukarela baru sebesar 2,2 juta barrel per hari (bpd).



PGEO

Buy :1.170

TP :1.210

Stop loss: <1.130

PGEO bullish continuation membentuk rounding bottom. Pergerakan harga di atas MA (5, 20). Indikator MACD bar histogram positif dan volume menguat signifikan.

PGEO terus melakukan ekspansi, salah satunya melakukan Joint Venture (JV) dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd (Chevron) dengan nama PT Cahaya Anagata Energy pada 6 Desember 2023 untuk pengembangan energi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News