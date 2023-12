IHSG Hari Ini Incar 7.200, Cek 4 Rekomendasi Saham Pilihan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih berpeluang naik mengincar 7.200 hari ini, Senin (11/12/2023). Rekomendasi saham pilihannya ialah ARTO, BBNI, MDKA, MTEL.

Tim analis MNC Sekuritas dalam publikasi risetnya menyampaikan IHSG menguat 0,4% ke 7,159 disertai dengan peningkatan volume pembelian pada Jumat pekan lalu. penguatan IHSG pun mampu menembus resistance terdahulunya di 7.150.

Saat ini, diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (i) pada label hitam, sehingga meskipun menguat maka akan menguji area 7.200-7.214 kembali. Namun tetap waspadai akan adanya rawan koreksi dari IHSG untuk menguji rentang area 7,032-7,097 sebagai area koreksi terdekatnya.

Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

ARTO - Buy on Weakness

ARTO menguat 6% ke 3,180 disertai oleh munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi ARTO diperkirakan masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 1, sehingga pergerakannya masih rawan terkoreksi terlebih dahulu. Manfaatkan koreksi ARTO untuk BoW.

Buy on Weakness: 2,550-2,930

Target Price: 3,320, 3,550

Stoploss: below 2,400

BBNI - Buy on Weakness

BBNI terkoreksi 3,8% ke 5,075 disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, posisi BBNI diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [iii], sehingga pergerakannya masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 4,960-5,025

Target Price: 5,350, 5,600

Stoploss: below 4,820

MDKA - Buy on Weakness

MDKA terkoreksi 2,8% ke 2,470 dan disertai oleh munculnya volume penjualan. Kami perkirakan, posisi MDKA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave A, sehingga pergerakannya masih rawan melanjutkan koreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 2,230-2,420

Target Price: 2,660, 2,850

Stoploss: below 2,230

MTEL - Buy on Weakness

MTEL terkoreksi 0,7% ke 720 disertai dengan munculnya volume penjualan, pergerakan MTEL pun masih cenderung konsolidasi. Kami perkirakan, posisi MTEL sedang berada pada bagian dari wave [iv], sehingga MTEL akan rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 685-705

Target Price: 740, 755

Stoploss: below 670

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

