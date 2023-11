Medco (MEDC) Catat Produksi Migas Tembus Target 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten milik keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) melaporkan produksi migas per September 2023 melampaui target setahun penuh.

Pada Januari-September 2023, produksi minyak dan gas MEDC mencapai 161 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd), cenderung stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian itu melampaui target 2023 sebesar 160 juta mboepd.

Namun, harga rata-rata minyak dan gas masing-masing adalah US$77 per barel dan US$7,1 per mmbtu per September 2023, masing-masing turun dari tahun sebelumnya US$101,4 per barel dan US$7,9 per mmbtu.

"Biaya produksi migas pada per September 2023 sebesar US$7,5 per barel, lebih rendah dari target 2023 sebesar US$10 per barel," papar CEO Medco Roberto Lorato dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).

Belanja modal minyak dan gas sebesar US$210 juta terutama untuk pengembangan Natuna, Corridor, Ijen. Platform Natuna Bronang mulai dioperasikan menggunakan fasilitas efisien energi serta panel surya.

MEDC mendapatkan PSC eksplorasi Beluga yang lokasinya berdekatan dengan infrastruktur MedcoEnergi di South Natuna Sea Block B. Medco pun mulai studi Carbon Capture Sequestration (CCS) bersama mitra internasional pada reservoir Natuna dan Corridor.

Kinerja Keuangan Medco

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) membukukan pendapatan sebesar US$1,66 miliar atau setara Rp25,86 triliun (kurs jisdor Rp15.487 per dolar AS) per September 2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, MEDC mencatatkan total pendapatan sebesar US$1,66 miliar. Capaian tersebut turun 4,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$1,74 miliar.

Pendapatan tersebut ditopang oleh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$1,63 miliar dan pendapatan keuangan sebesar US$33,75 juta. Kontrak dengan pelanggan meliputi penjualan migas, kontrak konstruksi, kontrak penjualan listrik, operasi dan jasa pelayaran serta jasa lainnya.

Chief Executive Officer MEDC Roberto Lorato mengatakan laporan kuartalan ini merupakan hasil operasional yang solid dan hasil keuangan yang baik.

“Laporan cadangan terbaru yang menunjukkan peningkatan cadangan Natuna dan Corridor adalah hasil dari kemampuan Medco Energi dan investasi berkelanjutan dalam aset berkualitas tinggi kami. Untuk menambah nilai, kami akan terus berfokus pada kepemimpinan biaya dan pengiriman proyek kelas satu,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/11/2023).

Meski pendapatan turun, beban pokok MEDC justru naik. Per September 2023, MEDC membukukan beban pokok sebesar US$937,15 juta atau setara dengan Rp14,51 triliun. Beban ini naik 8,81% dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar US$861,22 juta.

Naiknya beban pokok ini disebabkan adanya pembengkakan pada beban pokok penjualan tenaga listrik dari sebelumnya hanya US$34,35 juta menjadi US$162,48 juta.

Alhasil laba kotor tercatat sebesar US$732,67 juta atau setara Rp11,34 triliun. Laba kotor ini tergerus 17,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$887,36 juta.

Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk MEDC tercatat sebesar US$242,37 juta atau setara Rp3,75 triliun. Laba tersebut anjlok 39,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$400,92 juta.

Adapun untuk liabilitas, MEDC membukukan total kewajiban sebesar US$4,83 miliar lebih rendah dibandingkan akhir periode 2022 yang tercatat sebesar US$5,18 miliar. Rinciannya liabilitas jangka pendek sebesar US$1,23 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar US$3,59 miliar.

Kemudian ekuitas MEDC tercatat sebesar US$1,99 miliar dengan total aset sebesar US$6,83 miliar lebih rendah dibandingkan akhir Desember 2022 sebesar US$6,93 miliar.

