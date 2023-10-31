Jurus Larry Fink vs David Booth di Emiten Migas ENRG, AKRA, MEDC

Bisnis.com, JAKARTA — Firma investasi besutan konglomerat Larry Fink dan David Booth berbeda arah di saham-saham migas PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) hingga PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG). BlackRock Inc. di bawah Larry Fink melanjutkan aksi legonya, seiring akumulasi oleh Dimensional Fund Advisor milik David Booth.
Saham-saham emiten migas milik konglomerat Indonesia itu bergerak beragam di lantai bursa. Di awal sesi 2 perdagangan Selasa (31/10/2023) pukul 13:10 WIB, AKRA terpantau menguat 0,69% ke level Rp1.460 yang juga mewakili return 4,29% year-to-date (ytd). Sementara itu, MEDC diperdagangkan stagnan di level Rp1.260 , mewakili pertumbuhan 24,14% ytd, dan ENRG bergerak terkoreksi 0,82% di posisi Rp242, turun 17,69% ytd. Indeks sektor energi IDXENERGY terpantau melemah 0,55% ke level Rp1.996,02.